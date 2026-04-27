Норвежская футбольная ассоциация призвала к отмене Премии мира ФИФА

ТАСС, 27 апреля. Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) к отмене Премии мира, учрежденную организацией в 2025 году. Об этом сообщает портал The Athletic.
Клавенесс заявила, что ФИФА должна оставаться политически нейтральной и не имеет ни полномочий, ни ресурсов для вручения подобной премии.
В декабре некоммерческая организация FairSquare, среди прочего специализирующаяся на вопросах демократичного управления в сфере спорта, подала жалобу в комитет по этике ФИФА на президента организации Джанни Инфантино из-за предполагаемых нарушений нейтралитета, а также призвала расследовать обстоятельства вручения президенту США Дональду Трампу Премии мира.
Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА, она была вручена ему во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года. ФИФА объявила об учреждении премии 5 ноября. Она будет вручаться ежегодно людям, которые непоколебимой преданностью делу и выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.