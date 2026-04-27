Норвежская футбольная ассоциация призвала к отмене Премии мира ФИФА

Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА, она была вручена ему во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года. ФИФА объявила об учреждении премии 5 ноября. Она будет вручаться ежегодно людям, которые непоколебимой преданностью делу и выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.