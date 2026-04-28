«Лацио» на 90+5-й минуте ушел от поражения в матче с «Удинезе»

Счет на 18-й минуте открыл защитник гостей Кингсли Эхизибуэ. На 50-й минуте Лука Пеллегрини отыграл один мяч хозяев, а на 80-й Педро вывел «орлов» вперед. В концовке матча полузащитник черно-белых Артур Атта оформил дубль, а на 90+5-й минуте Даниэль Мальдини снова сравнял счет.
«Лацио» набрал 48 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 44 очками находится на 11-й строчке.
Следующий матч «Лацио» проведет 4 мая на выезде против «Кремонезе». «Удинезе» 2 мая примет «Торино».
Футбол, Италия, 34-й тур
27.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Коста Руньяич
Голы
Лацио
Лука Пеллегрини
50′
Родригес Педро
(Тома Башич)
80′
Даниэль Мальдини
(Родригес Педро)
90+5′
Удинезе
Кингсли Эхизибуэ
(Юрген Эккеленкамп)
18′
Артур Атта
86′
Артур Атта
(Вакун Иссуф Байо)
90+3′
Составы команд
Лацио
40
Эдоардо Мотта
29
Мануэль Лаццари
26
Тома Башич
4
Патрисио Габаррон
90+7′
13
Алессио Романьоли
25
Оливер Провстгор
3
Лука Пеллегрини
57′
84′
17
Нуну Тавареш
24
Кеннет Тэйлор
46′
7
Фисайо Деле-Баширу
19
Булай Диа
46′
9
Родригес Педро
22
Маттео Канчельери
41′
65′
18
Густав Исаксен
14
Тиджани Нослин
76′
27
Даниэль Мальдини
Удинезе
40
Мадука Окойе
31
Томас Кристенсен
28
Умар Соле
7
Идрисса Гей
14
Артур Атта
10
Николо Дзаньоло
27
Кристиан Кабаселе
82′
6
Ойер Саррага
90′
19
Кингсли Эхизибуэ
82′
20
Хуан Арисала
11
Ассан Камара
82′
15
Вакун Иссуф Байо
24
Якуб Петровски
66′
38
Леннон Миллер
32
Юрген Эккеленкамп
69′
18
Адам Букса
Статистика
Лацио
Удинезе
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
5
7
Угловые
4
5
Фолы
17
14
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Кевин Боначина
(Италия)
