Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Лацио
3
:
Удинезе
3
Балтика
0
:
Акрон
1
Кальяри
3
:
Аталанта
2
Торпедо
2
:
Факел
2
«Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над «Брентфордом»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брентфорд» в матче 34-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Источник: Reuters

Счет на 11-й минуте с передачи Харри Магуайра открыл Каземиро. На 43-й минуте Беньямин Шешко увеличил преимущество «красных дьяволов», ему ассистировал Бруно Фернандеш. Один мяч гостей на 88-й минуте отыграл Матиас Йенсен.

«Манчестер Юнайтед» набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с 48 баллами располагается на девятой строчке. Команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей.

«Манчестер Юнайтед» 3 мая примет «Ливерпуль», а «Брентфорд» днем ранее дома сыграет с «Вест Хэмом».

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 2:0
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 34
27.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд, 73773 зрителя
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Кит Эндрюс
Голы
Манчестер Юнайтед
Каземиру
(Харри Магуайр)
11′
Беньямин Шешко
(Бруну Фернандеш)
43′
Брентфорд
Матиас Йенсен
(Рис Нелсон)
87′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
26
Айден Хевен
18
Каземиру
37
Кобби Майну
23
Люк Шоу
6′
73′
15
Лени Йоро
19
Брайан Мбемо
74′
7
Мэйсон Маунт
16
Амад Диалло
46′
3
Нуссаир Мазрауи
30
Беньямин Шешко
88′
11
Джошуа Зиркзе
90+2′
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
23
Кин Льюис-Поттер
19
Данго Уаттара
71′
24
Миккель Дамсгор
9
Игор Тиаго
76′
4
Сепп ван дер Берг
40′
22
Натан Коллинз
90+6′
18
Егор Ярмолюк
8
Матиас Йенсен
7
Кевин Шаде
73′
11
Рис Нелсон
Статистика
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
11
12
Удары в створ
6
4
Угловые
7
8
Фолы
6
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти