«Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над «Брентфордом»

Счет на 11-й минуте с передачи Харри Магуайра открыл Каземиро. На 43-й минуте Беньямин Шешко увеличил преимущество «красных дьяволов», ему ассистировал Бруно Фернандеш. Один мяч гостей на 88-й минуте отыграл Матиас Йенсен.