Как самый хулиганский клуб Англии превратился в успешный проект. Колонка Казанского — про «Миллуолл»

Они не виделись 14 лет. Живут в двух шагах друг от друга, но не пересекались, кажется, целую вечность. Со времен лондонских Игр. Это тоже кстати, ведь сейчас именно олимпийский стадион — место прописки «Вест Хэм Юнайтед». А «Миллуолл» так и живет в своем «Новом Логове» (перевод с английского The New Den).
Самое известное лондонское дерби может попасть в календарь следующего сезона. Оно станет особенным — сотым в их длинной и криминальной истории.
В шаге до развязки сезона в двух лигах болельщики просчитывают несколько сценариев их возможного места встречи.
Есть вероятность, что они пересекутся в Премьер-лиге. Или в Чемпионшипе.
Весь фокус в таблицах.
«Вест Хэм» спасается в АПЛ. «Миллуолл» попадает в Премьер-лигу напрямую со второго места Чемпионшипа или через плей-офф.
Либо.
«Вест Хэм» вылетает, а «Миллуолл» никуда не выходит. Вариант, что их дороги не пересекутся и сотого матча нам ждать минимум год, тоже вероятен. Но давайте мыслить позитивно и дадим им встретиться хотя бы в нашем воображении!
Встретиться не такими, как были «вчера».
«Дерби докеров» — название матчей между «Миллуоллом» и «Вест Хэм». Именно они считаются самыми кровавыми на острове.
«Дерби докеров» — источник понятия «английский хулиган».
В основе сюжета лежит «роддом» — одна на двоих территория бедных портовых кварталов юго-востока Лондона. И всеобщая стачка в Англии в 1926 году. Рабочие объявили бойкот владельцам заводов и фабрик. Королевские доки в Лондоне перестали работать. Частично. Так случилось, что рабочие с территории, что поддерживала «Вест Хэм», поддержали и стачку, а миллуоллцы проявили лояльность к капиталистам. Вот и все. И началось. Взаимная ненависть перенеслась на стадионы.
Миллуоллцы страшно «куражились» и без своих главных оппонентов, потому что часто гуляли вверх-вниз по лигам. В 1965-м на игре с «Брентфордом» вратарю этой команды в штрафную из сектора «Миллуолла» прилетела… ручная граната. Чарльз Броди, так звали кипера, подобрал ее и бросил… в ворота. Это был муляж, но осадок остался в истории.
Чуть отступая от линии, необходимо заметить, что Броди притягивал проблемы. Однажды в его колено попал камень с трибун, а закончил карьеру Чарльз потому, что во время игры на поле выбежала… собака и покусала его. Пришлось переквалифицироваться в таксисты.
Болельщики «Миллуолла» часто срывали матчи драками на трибунах и вторжениями на поле. Это был расистский клуб. Головная боль всей Англии и гордость ультраправых.
Хулиганам клуба принадлежит разработка фанатского оружия под названием «миллуоллский кирпич». По сути, это скрученная газета, которая в кулаке становится кастетом.
«Нас никто не любит, а нам плевать» — фраза стала девизом команды. Лев на гербе «Миллуолла» из благородного царя зверей превратился в царя крови и хаоса.
Пик жутких разборок пришелся на 70-е. Противостояние двух фирм — миллуоллской F-troop и вестхэмовской ICF — стало настоящим бедствием Лондона.
Болельщик Иан Пратт убегал от фанов «Вест Хэм» и погиб, попав под поезд. «Миллуолл» объявил, что не успокоится, пока не случится «око за око». Вся лондонская полиция была на следующем дерби «докеров»: массовые задержания, столкновения, ранения… Стадион «Миллуолла» несколько раз закрывали в наказание за беспорядки.
Они бились в кровь не только на матчах между клубами. Жуткое столкновение случилось в 2006-м, когда в южной части Лондона в фан-зоне все вместе смотрели игру чемпионата мира Англия — Парагвай.
За год до этого отношения «Вест Хэм» и «Миллуолла» «романтизировал» кинематограф. Фильм «Хулиганы “Зеленой улицы” с Элайджей Вудом стал настоящим хитом того времени. А подростки по всему миру стали копировать хулиганский гардероб. Особенные бренды одежды получили невероятную рекламу и популярность.
Последний раз полыхнуло уже в недавнем 2009-м. Событие стало известно как «Бунт на “Антон Парк”. На острове полагали, что хулиганство осталось в 80-х. Но матч Кубка лиги спровоцировал столкновения фанатов до игры, с ножевыми ранениями и травмами. Во время матча болельщики “Вест Хэм” трижды прорывались на поле, вжимая футболистов “Миллуолла” в зону безопасности. Десятки арестов и пожизненные запреты на посещения матчей — цена неожиданного возвращения в прошлое…
Если «Вест Хэм» в разные периоды этой схватки все-таки отвлекался на футбол высокого класса, то «Миллуолл» был точно не про успех на поле.
Команду почти всю ее судьбу шатало по дивизионам. В конце 80-х — успех! «Львы» провели два сезона в высшей лиге того времени. А в 2004-м получили вменяемую сетку в Кубке Англии и вышли в финал. Играющим тренером в том «Миллуолле» был знаменитый защитник «Челси» Деннис Уайз. Сам себя выпускал на поле и сам себя менял.
На «Уэмбли» против «МЮ» Фергюсона шансов не было. Руд ван Нистелрой и Криштиану забили и забрали свое.
Однако этот поход помог клубу впервые попасть в еврокубки. В Кубок УЕФА. Правда, на первой же стадии лондонцы вылетели от чемпиона Венгрии «Ференцвароша». Но хотя бы попробовали.
Примерно тогда к «Миллуоллу» стал прицениваться богатый американец. Джон Бэрилсон сделал деньги на венчурных фондах и управлении активами. На большие лондонские клубы финансов у него не хватало. Убыточный и балансирующий на грани краха «Миллуолл» вполне подходил размеру его кармана. И скромным амбициям — постепенно, эволюционным путем, прийти в Премьер-лигу. Он не ставил временных рамок и не объявлял «пятилетку за четыре года». Бэрислон стабилизировал финансовый баланс клуба. Тратил столько, сколько требовалось для поддержания достойной жизни. «Ходили в ресторан, но кино смотрели по телевизору».
Порядка 100 миллионов фунтов за последние лет десять. В клубе постепенно выросла доходность. И существенно изменился убыток с 19 миллионов до 300 тысяч.
Но главное — он не трогал историю клуба и принял ее такой, какой была. Стратегия сейчас сводится к формуле: «Судите нас по сегодняшним делам, а не по биографии прошлого».
А дел сейчас — раздолье.
И экологические программы: например, упаковку от еды на стадионах перерабатывают в одеяла для бездомных.
И благотворительные: «Миллуолл» сделал собственный фонд, который помогает малообеспеченным семьям и вкладывается в программу по борьбе с преступностью в этом районе.
А еще клуб шагнул в образование. Футбол стал инструментом! Например, математические курсы строятся на статистике игроков основной команды. В старших классах появилась программа, в которой мальчишки и девчонки обучаются под руководством тренеров УЕФА и получают возможность работать в спортивных организациях. На летних каникулах детей из бедных семей клуб отправляет в бесплатные спортивные лагеря… «Миллуолл» пытается стать семейным. И таким попасть в Премьер-лигу.
Правда, уже без своего владельца. Три года назад Джон Бэрилсон погиб в автокатастрофе. С той поры проектом занимается его сын.
В этом году «Миллуолл» очень близок к мечте. Пожалуй, как никогда прежде. Алекс Нил, главный тренер, с разной степенью успеха поруливший в нескольких командах АПЛ, поставил простой и прагматичный футбол. Комбайн по превращению матчей в очки. Без блеска, но с достоинством. До 2021 года клуб на трансферы особо не раскошеливался — аренды из больших клубов и дешевая рабочая сила.
Чем ближе стал горизонт АПЛ, тем гибче стратегия. «Миллуолл» стал покупать молодых и талантливых игроков из других чемпионатов, поглядывая на модные цифры и высчитывая их стратегию успеха. Нападающего Зиана Флемминга взяли за миллион из небольшого голландского клуба «Фортуна». Продали в «Бернли» за семь. Таких примеров несколько. Клуб стал зарабатывать на продаже своих успешных активов.
Из Сербии перевезли молодого форварда Михайло Ивановича. За пару сезонов в Лондоне он и в сборную попал, и в цене подпрыгнул. Сейчас, в успешном сезоне, именно он феерит в атаке.
С одним из самых небольших бюджетов в Чемпионшипе и со скромной платежной ведомостью, за счет стабильного руководства, успешной селекции и почти идеального управления деньгами «Миллуолл» прыгнул выше головы.
Как лев, что изображен в полете на гербе команды.
В последнем туре «Миллуолл» играет дома с уже вылетевшим в Лигу 1 «Оксфордом».
Главный конкурент «Ипсвич» имеет игру в запасе. Многое, но не все в руках команды, которая в прошлом году со свистом улетела из АПЛ. 2 мая, в день последней игры чемпионата, и узнаем.
Даже если не случится прямого выхода, «Миллуолл» гарантировал себе игры плей-офф. Команда — сенсация нынешнего года вполне способна оказаться в финале небольшого турнира на «Уэмбли». А дальше?
Крепкая стратегия не просто так довела «Миллуолл» до самого верха одного из самых сложных футбольных чемпионатов. Да, состав сейчас не выглядит даже близко конкурентным для АПЛ.
Но главное в другом — новая история может приблизить старого соперника.
По многим внешним признакам — ужасов прошлого не повторится. Клубы и сами болельщики делают для этого многое: фанат «Миллуолла» пробежал от своего стадиона до арены «Вест Хэм» (это километров десять) в футболке «молотобойцев». Этой акцией — «У рака нет цветов» — собирали средства на лечение маленькой девочки. Благотворительных забегов было уже несколько. Они как показатель переосмысления прошлого и попытка заявить, что вражда исчезает на фоне общечеловеческих ценностей.
Так ли это на самом деле? Или антагонизм лишь слегка прикрыт слоем времени?
И можно ли изменить место встречи?