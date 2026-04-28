Как самый хулиганский клуб Англии превратился в успешный проект. Колонка Казанского — про «Миллуолл»

По многим внешним признакам — ужасов прошлого не повторится. Клубы и сами болельщики делают для этого многое: фанат «Миллуолла» пробежал от своего стадиона до арены «Вест Хэм» (это километров десять) в футболке «молотобойцев». Этой акцией — «У рака нет цветов» — собирали средства на лечение маленькой девочки. Благотворительных забегов было уже несколько. Они как показатель переосмысления прошлого и попытка заявить, что вражда исчезает на фоне общечеловеческих ценностей.