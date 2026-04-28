Не простили отсутствие трофеев. Тедеско уволили из «Фенербахче» после разгрома от «Галатасарая»

40-летний Доменико Тедеско не смог доработать до конца сезона в «Фенербахче». Тренера отправили в отставку после разгромного поражения от «Галатасарая» (0:3) в матче 31 тура чемпионата Турции.
Остался без работы и спортивный директор
Тедеско возглавил команду после четвертого тура, когда она уже отставала в турнирной таблице от «Галатасарая» на четыре очка. В стартовых матчах сезона «Фенербахче» руководил Жозе Моуриньо, однако португальца уволили после поражения от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов (0:1 по сумме двух встреч). Примечательно, что вскоре Особенный стал главным тренером «орлов».
Из-за провала в начале сезона «Фенербахче» пришлось выступать в Лиге Европы: с Тедеско команда заняла 19-е место в общем этапе, набрав 12 очков в восьми матчах, и начала путь в плей-офф с 1/16 финала. Но он быстро закончился: турецкий коллектив не смог пройти «Ноттингем Форест» (2:4 по сумме двух встреч).
21 апреля «Фенербахче» проводил четвертьфинальный матч Кубка Турции с «Коньяспором». За 90 минут команды не забили ни одного мяча, а в дополнительное время случилась драма: на 117-й минуте защитник Нельсон Семеду борцовским приемом прихватил в штрафной площади форварда бело-зеленых Блажа Крамера, пытаясь не дать тому добить мяч в ворота Эдерсона.
Главный арбитр встречи долго смотрел повтор и все же решил назначить пенальти. Полузащитник Марко Евтович забил, а времени отыграться у подопечных Тедеско почти не осталось. В итоге «Фенербахче» не смог побороться за трофей.
Уже через пять дней, 26 апреля, команда в рамках 31-го тура чемпионата Турции встречался с «Галатасараем». Соперников перед матчем разделяло четыре очка, поэтому «желтым канарейкам» непременно нужна была победа. Но в тот день все сложилось против подопечных Тедеско: в первом тайме Талиска не забил пенальти, а в начале второго удалился вратарь Эдерсон. Итог — 0:3 на табло и семь очков разницы за три тура до конца чемпионата.
Даже с таким отставанием от лидера «Фенербахче» сохранил второе место в таблице и пока выходит в квалификацию Лиги чемпионов. Однако руководителей команды такой результат не устраивает. Причем своего поста лишился не только Доменико, но и спортивный директор с координатором по футболу.
«В соответствии с решениями, принятыми на заседании нашего совета директоров, мы расстались с нашим главным тренером Тедеско и его тренерским штабом. Также было принято решение расстаться со спортивным директором Девином Озеком и координатором по футболу Берке Челеби», — гласит пресс-релиз клуба.
В оставшихся трех матчах руководить «Фенербахче» будет Зеки Мурат Геле.
Тедеско нигде долго не задержался
В «Фенербахче» Доменико провел 45 матчей. Это третий показатель в карьере.
Больше всего он проработал в «Шальке» (75 игр). В его дебютном сезоне-2017/18 клуб из Гельзенкирхена стал вторым в Бундеслиге. Однако повторить этот успех не удалось: Доменико уволили уже в марте 2019-го после поражения 0:7 от «Манчестер Сити» в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Осенью того же года он возглавил «Спартак». Сезон-2019/20 уже был провальным для красно-белых. Тедеско завершил его лишь на седьмой строчке. Зато в следующем москвичи заняли второе место. Но специалист после такого успеха команду покинул, объяснив это решение тем, что хочет быть ближе к семье.
Действительно, в декабре 2021-го он нашел работу в Германии, возглавив «РБ Лейпциг», в котором не продержался и года. Позже был пост главного тренера в сборной Бельгии. Запомнился этот отрезок публичным конфликтом с Тибо Куртуа: Тедеско не дал тому капитанскую повязку, а вратарь решил больше не приезжать в расположении национальной команды.
Со сборной Доменико провел лишь один крупный турнир — Евро-2024. Он завершился для бельгийцев уже в ⅛ финала после поражения от Франции (0:1). И в январе 2025-го Тедеско отправили в отставку.
