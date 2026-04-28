Не простили отсутствие трофеев. Тедеско уволили из «Фенербахче» после разгрома от «Галатасарая»

Уже через пять дней, 26 апреля, команда в рамках 31-го тура чемпионата Турции встречался с «Галатасараем». Соперников перед матчем разделяло четыре очка, поэтому «желтым канарейкам» непременно нужна была победа. Но в тот день все сложилось против подопечных Тедеско: в первом тайме Талиска не забил пенальти, а в начале второго удалился вратарь Эдерсон. Итог — 0:3 на табло и семь очков разницы за три тура до конца чемпионата.