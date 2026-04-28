Моуринью — об овации фанатов «Бенфики в адрес Престианни: “Если бы я был на трибуне, я бы тоже аплодировал”

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что Джанлука Престианни заслуженно получил теплую овацию от болельщиков «Бенфики», когда вышел на поле во время матча чемпионата Португалии с «Морейренсе» (4:1).
20-летний аргентинец сыграл впервые с тех пор, как УЕФА отстранил его на шесть матчей за слова в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча общего этапа Лиги чемпионов в феврале.
Моуринью подчеркнул улучшение игры Престианни, а не комментировал инцидент, приведший к дисквалификации его игрока.
«Что касается наказания, я слышал так много разговоров об этом, когда мы играли против “Реала”, что сейчас я жду, чтобы прочитать и услышать комментарии тех, кто так много говорил об этом тогда. Мне любопытно узнать их мнение. Так что я предпочел бы не комментировать. Если бы я был на трибуне, я бы тоже аплодировал. У него был хороший сезон, он проделал фантастическую работу.
Он очень сильно прогрессировал; он игрок, который, тактически грамотен, знает, как правильно располагаться в обороне, и понимает игру. У него есть свои качества, техника и способность в обыгрыше один в один, но он не был игроком, который был готов, когда я пришел, и он развился, поэтому болельщики аплодируют и ценят его. То, как он перехватил высокую передачу в штрафную, что привело к третьему голу [в матче с «Морейренсе»], не все вингеры могут это сделать; у них есть тактический интеллект, чтобы работать на команду", — цитирует тренера ESPN.
Престианни играет за «Бенфику» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 в 38 матчах он забил три гола и отдал пять результативных передач. В ноябре 2025 года он дебютировал за сборную Аргентины.
