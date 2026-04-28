Моуринью — об овации фанатов «Бенфики в адрес Престианни: “Если бы я был на трибуне, я бы тоже аплодировал”

Он очень сильно прогрессировал; он игрок, который, тактически грамотен, знает, как правильно располагаться в обороне, и понимает игру. У него есть свои качества, техника и способность в обыгрыше один в один, но он не был игроком, который был готов, когда я пришел, и он развился, поэтому болельщики аплодируют и ценят его. То, как он перехватил высокую передачу в штрафную, что привело к третьему голу [в матче с «Морейренсе»], не все вингеры могут это сделать; у них есть тактический интеллект, чтобы работать на команду", — цитирует тренера ESPN.