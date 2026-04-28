Экс-тренер сборной Франции Доменек: «Сафонов пользуется доверием защитников, которого нет у Шевалье»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал конкуренцию между россиянином Матвеем Сафоновым и французом Люкой Шевалье за место основного голкипера «ПСЖ».

74-летний специалист считает, что Шевалье должен признать, что проиграл конкуренцию и покинуть парижский клуб.

"Проблема с позицией вратаря в том, что место только одно. И необходимо, чтобы конкурент был плох, чтобы снова получить шанс, а на данный момент это не так. Сафонов пользуется доверием защитников, которого нет у Шевалье. Когда защитники смотрят на Шевалье, чувствуется некоторая тревога.

Поэтому, если он хочет иметь шанс играть, он должен отложить в сторону эго и гордость и сказать себе: «Я не добился успеха здесь, я добьюсь его в другом месте». Когда Сафонов получил травму, Шевалье сыграл, но не вернул себе место. У него был шанс, но он его не использовал. Так что да, ему нужно отложить гордость и попробовать что-то в другом месте", — приводит слова Доменека Le10sport.

В этом сезоне 27-летний Сафонов провел 22 матча во всех турнирах, пропустил 20 мячей и 11 раз отыграл на ноль. На счету 24-летнего Шевалье 26 матчей, 28 пропущенных мячей и 10 игр на ноль.

