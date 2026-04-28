Карпин: «В “Спартаке” мы играл в комбинационный футбол, а в Испании — “бей-беги, окружай ворота”»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с какими трудностями столкнулся после переезда в чемпионат Испании.

Источник: Getty Images

В 1994 году Карпин перешел из московского «Спартака» в испанский «Реал Сосьедад» — позднее россиянин играл также за испанские «Валенсию» и «Сельту».

«Основные трудности в Испании? С точки зрения быта, это языковый барьер. Сложно не общаться, проводя столько времени в команде. Видимо, поэтому так быстро выучил язык. Но это тоже зависит от человека — кто-то общительный, кто-то необщительный. Кому-то достаточно двух слов — и нормально. Мне этого не хватало. Поэтому за шесть месяцев язык выучил.

Ну и понятно, что игра абсолютно другая. Все зависит от того, в какой футбол ты играл в России. В “Спартаке” мы играли, назовем это так, в комбинационный футбол. А ты приезжаешь в команду, которая в этот футбол даже не пытается играть, а играет “бей-беги, окружай ворота”. Под это сложно подстраиваться, но пришлось», — заявил Карпин в интервью ютуб-каналу «Трибуна».

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше