Карпин: «В “Спартаке” мы играл в комбинационный футбол, а в Испании — “бей-беги, окружай ворота”»

«Основные трудности в Испании? С точки зрения быта, это языковый барьер. Сложно не общаться, проводя столько времени в команде. Видимо, поэтому так быстро выучил язык. Но это тоже зависит от человека — кто-то общительный, кто-то необщительный. Кому-то достаточно двух слов — и нормально. Мне этого не хватало. Поэтому за шесть месяцев язык выучил.



Ну и понятно, что игра абсолютно другая. Все зависит от того, в какой футбол ты играл в России. В “Спартаке” мы играли, назовем это так, в комбинационный футбол. А ты приезжаешь в команду, которая в этот футбол даже не пытается играть, а играет “бей-беги, окружай ворота”. Под это сложно подстраиваться, но пришлось», — заявил Карпин в интервью ютуб-каналу «Трибуна».