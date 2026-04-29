Матч с пятью голами определил первого четвертьфиналиста Кубка Казахстана по футболу

Встреча ⅛ финала прошла на стадионе «Окжетпес» в Кокшетау и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
В составе победителей по мячу забили два казахстанских футболиста — хавбек Андрей Ульшин (14 минута) и защитник Сагадат Турсынбай (65). Окончательный счет установил бразильский форвард Элдер Сантана (83).
Авторами голов у хозяев поля стали узбекистанский вингер Бектемир Абдуманнонов (20) и казахстанский нападающий Токтар Жангылышбай (90+4).
«Женис» вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана, где проведет домашний матч с павлодарским «Иртышом» или петропавловским «Кызылжаром». «Окжетпес» же завершил выступление в турнире.
Действующим победителем Кубка Казахстана является костанайский «Тобол». До ⅛ финала нынешнего розыгрыша дошли исключительно представители премьер-лиги.