«Кызылжар» выбил «Иртыш» из Кубка Казахстана по футболу

Команды встретились в рамках ⅛ финала. Матч прошел на Центральном стадионе Павлодара и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей по мячу забили два защитника — казахстанец Демият Сламбеков (23 минута) и болгарин Пламен Галабов (59). Автором единственного гола хозяев поля стал казахстанский нападающий Мирас Турлыбек (30).
«Кызылжар» вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана, где сыграет на выезде с астанинским «Женисом», который в среду выбил из борьбы кокшетауский «Окжетпес». «Иртыш» же завершил выступление в турнире.