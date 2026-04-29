Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

Раскрыта зарплата Аршавина за «Кайрат»: это самый большой гонорар в истории клуба

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев в интервью подкасту «Зamandas» на YouTube озвучил гонорар россиянина Андрея Аршавина, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Во время интервью Боранбаев рассказал, что самая большая зарплата в истории клуба была у экс-нападающего сборной России Андрея Аршавина. Его спросили, кто получал максимально большую зарплату в истории клуба.

«У нас Аршавин получал максимум 350 тысяч долларов», — ответил Боранбаев.

Также он отметил, что получат эту сумму за год.

Отметим, Андрей Аршавин в прошлом выступал в составе «Кайрата». В команде он играл с 2016 по 2018 год. В Казахстане ему удалось стать обладателем Кубка и Суперкубка страны в сезоне-2017.