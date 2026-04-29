Раскрыта зарплата Аршавина за «Кайрат»: это самый большой гонорар в истории клуба

Во время интервью Боранбаев рассказал, что самая большая зарплата в истории клуба была у экс-нападающего сборной России Андрея Аршавина. Его спросили, кто получал максимально большую зарплату в истории клуба.
«У нас Аршавин получал максимум 350 тысяч долларов», — ответил Боранбаев.
Также он отметил, что получат эту сумму за год.
Отметим, Андрей Аршавин в прошлом выступал в составе «Кайрата». В команде он играл с 2016 по 2018 год. В Казахстане ему удалось стать обладателем Кубка и Суперкубка страны в сезоне-2017.