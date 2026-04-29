Штраф и 13 матчей дисквалификации. В Испании наказали вратаря «Сарагосы», ударившего соперника по лицу

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) наказал вратаря «Сарагосы» Эстебана Андраду. 35-летний аргентинец дисквалифицирован на 13 матчей за драку в игре 37-го тура Сегунды против «Уэски» (0:1).
«Я утратил контроль над собой»
В официальном заявлении RFEF объяснили, почему было принято такое решение:
Комитет постановляет подвергнуть Андраду максимальному дисциплинарному взысканию: дисквалификации на один матч за удаление вследствие двух предупреждений, полученных в одной игре, а также дополнительной дисквалификации на 12 игр за агрессивное поведение.
За драку аргентинцу грозило отстранение от 4 до 12 игр. Помимо бана футболист получил денежный штраф.
Сам Андрада уже принес извинения и признал вину.
«Я глубоко сожалею о случившемся. Это бросает тень и на клуб, и на болельщиков, и на такого профессионала, как я, поэтому мне искренне жаль. За всю карьеру у меня было лишь одно удаление. Это была критическая ситуация, в которой я потерял самообладание и отреагировал подобным образом. Я по-настоящему раскаиваюсь и уверен, что больше так не поступлю», — цитирует его пресс-служба «Сарагосы».
Он также обратился к пострадавшему защитнику «Уэски» Хорхе Пулидо:
«Знаю — я публичная личность и профессионал с многолетним опытом, и мне остается только принести извинения Пулидо, ведь мы коллеги. Откровенно говоря, в тот момент я утратил контроль над собой, это исключительно моя вина. Готов принять любые последствия со стороны лиги и, если потребуется, лично дать объяснения — полностью открыт к этому».
Массовая потасовка
Напомним, инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время. При счете 0:1 голкипер «Сарагосы» толкнул защитника «Уэски» Пулидо, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако после этого Андрада бросился вслед за Хорхе и ударил его кулаком по лицу. Это спровоцировало массовую потасовку на поле, в результате которой арбитр показал красную еще двум игрокам — вратарю Дани Хименеса и защитнику Дани Тасенде.
«Сарагоса» позднее осудила действия своего игрока, но еще больше оказалась недовольна судейством.
«Выражаем полное несогласие с действиями арбитра и его непоследовательным применением правил. По нашему мнению, это явно и напрямую повлияло на исход игры. Этот факт не мешает клубу немедленно и решительно осудить то, что случилось в последние минуты игры и порочит нашу репутацию. В этом сезоне “Сарагоса” неоднократно страдала от несправедливых судейских решений, о чем мы постоянно сообщали. Однако это никоим образом не оправдывает агрессию, совершенную нашим игроком, а также нынешнюю спортивную ситуацию, в которой клуб находится почти весь сезон», — заявили в «Сарагосе».
35-летний Андрада выступает за команду с сентября 2025 года. «Сарагоса» по итогам 37 туров занимает предпоследнее место в Сегунде, имея на счету 35 очков. Для голкипера нынешней сезон закончен.
Артем Белинин