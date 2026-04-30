Хавбек «Бенфики» Риос: Надеюсь, Моуринью не уйдет в «Реал»

Ранее появилась информация, что Моуринью якобы стал главным претендентом на пост главного тренера мадридского клуба, который он уже тренировал с 2010 по 2013 год.
— Вы сейчас работаете с Моуринью. Что вам в нем нравится больше всего?
— Его личность. У него сильный характер, он умеет мотивировать как никто другой и дает тебе почувствовать свою значимость. Его карьера говорит сама за себя: он уже много лет в профессии, выиграл все — и при этом ни капли не растерял амбиций. Они у него все те же. И меня, как игрока, это тоже подталкивает стремиться к большему.
— Видишь его снова в «Реале»?
— Честно — не знаю. Но если говорить за себя, то надеюсь, что нет, что он останется с нами. Каждый день рядом с ним — это возможность учиться, — сказал Риос AS.