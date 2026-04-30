Ван Дейк: Уход Алиссона стал бы серьезным ударом для «Ливерпуля», но клуб сможет адаптироваться

«Рано или поздно для каждого наступает день, когда приходится уходить, — и для меня тоже. Но если это случится — а я ничего об этом не знаю, и, думаю, сейчас он сам тоже ничего не знает, — тогда клуб просто адаптируется к новой ситуации.



Мы вместе прошли через очень многое: были и хорошие моменты, и, к сожалению, непростые. Так что это, конечно, стало бы серьезным ударом и большой потерей. Но, по-моему, сейчас нет смысла забегать вперед и думать о том, что может произойти, а что — нет. Для меня он очень важен как один из лидеров команды. И на поле его значение тоже огромно, потому что, на мой взгляд, он один из лучших вратарей мира, а для меня вообще лучший.



Сейчас он старается как можно скорее вернуться на поле и помочь нам в последних четырех матчах. Это главное, на чем мы все сосредоточены. А что будет потом — вопрос не ко мне.



Хочу ли я, чтобы он остался? Конечно. Тут и говорить не о чем. Каждый может чувствовать это по-своему. Слухи есть, но, если появится что-то конкретное, мы все об этом узнаем. Лично я не переживаю», — сказал ван Дейк ESPN.