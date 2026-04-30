Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
П1
2.33
X
3.14
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.90
X
3.32
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
П1
3.94
X
3.40
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
П1
2.19
X
3.46
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Ван Дейк: Уход Алиссона стал бы серьезным ударом для «Ливерпуля», но клуб сможет адаптироваться

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о возможном уходе вратаря команды Алиссона в конце текущего сезона.

Недавно появилась информация, что 33-летний голкипер якобы дал согласие на переход в «Ювентус».

«Рано или поздно для каждого наступает день, когда приходится уходить, — и для меня тоже. Но если это случится — а я ничего об этом не знаю, и, думаю, сейчас он сам тоже ничего не знает, — тогда клуб просто адаптируется к новой ситуации.

Мы вместе прошли через очень многое: были и хорошие моменты, и, к сожалению, непростые. Так что это, конечно, стало бы серьезным ударом и большой потерей. Но, по-моему, сейчас нет смысла забегать вперед и думать о том, что может произойти, а что — нет. Для меня он очень важен как один из лидеров команды. И на поле его значение тоже огромно, потому что, на мой взгляд, он один из лучших вратарей мира, а для меня вообще лучший.

Сейчас он старается как можно скорее вернуться на поле и помочь нам в последних четырех матчах. Это главное, на чем мы все сосредоточены. А что будет потом — вопрос не ко мне.

Хочу ли я, чтобы он остался? Конечно. Тут и говорить не о чем. Каждый может чувствовать это по-своему. Слухи есть, но, если появится что-то конкретное, мы все об этом узнаем. Лично я не переживаю», — сказал ван Дейк ESPN.

В текущем сезоне Алиссон принял участие в 34 матчах «Ливерпуля» во всех турнирах и пропустил 36 голов, сыграв на ноль в 13 встречах.