Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.50
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.33
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

В «Ливерпуле» сообщили, что Салах восстановится от травмы до конца сезона

Он успеть сыграть до ухода из команды.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Египетский футболист Мохаммед Салах должен восстановиться от повреждения до завершения сезона и успеть сыграть за английский «Ливерпуль» до ухода из команды. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что травма Салаха оказалась менее серьезной, чем предполагалось ранее, и теперь рассматривается как незначительное мышечное повреждение.

Салах получил травму в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (3:1) и был заменен на 59-й минуте. Позднее стало известно, что футболист травмировал подколенное сухожилие. Изначально срок восстановления должен был составить месяц.

Салаху 33 года, он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе команды в общей сложности принял участие в 440 матчах в различных турнирах, отметившись в них 257 забитыми мячами и 122 голевыми передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

Ранее сотрудник Ассоциации футбола Египта Валид эль-Аттар сообщил «Спорт-Экспрессу», что Салах примет участие в товарищеском матче сборных России и Египта, который запланирован на 29 мая.