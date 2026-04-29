В «Ливерпуле» сообщили, что Салах восстановится от травмы до конца сезона

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Египетский футболист Мохаммед Салах должен восстановиться от повреждения до завершения сезона и успеть сыграть за английский «Ливерпуль» до ухода из команды. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
Отмечается, что травма Салаха оказалась менее серьезной, чем предполагалось ранее, и теперь рассматривается как незначительное мышечное повреждение.
Салах получил травму в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (3:1) и был заменен на 59-й минуте. Позднее стало известно, что футболист травмировал подколенное сухожилие. Изначально срок восстановления должен был составить месяц.
Салаху 33 года, он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе команды в общей сложности принял участие в 440 матчах в различных турнирах, отметившись в них 257 забитыми мячами и 122 голевыми передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.
Ранее сотрудник Ассоциации футбола Египта Валид эль-Аттар сообщил «Спорт-Экспрессу», что Салах примет участие в товарищеском матче сборных России и Египта, который запланирован на 29 мая.