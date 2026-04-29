В «Ливерпуле» сообщили, что Салах восстановится от травмы до конца сезона

Салаху 33 года, он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе команды в общей сложности принял участие в 440 матчах в различных турнирах, отметившись в них 257 забитыми мячами и 122 голевыми передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.