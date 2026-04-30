Семь голов и удаление: определился еще один четвертьфиналист Кубка Казахстана по футболу

Матч ⅛ финала прошел на стадионе «Хан-Тенгри» в Алматы. Номинальными хозяевами поля были футболисты «Алтая».
Основное время завершилось ничьей со счетом 3:3. В составе усть-каменогорцев дубль оформил казахстанский хавбек Елисей Горшунов (54 и 64 минуты). У гостей тоже отличились отечественные футболисты — нападающий Рамазан Абылайхан (12) и полузащитник Максим Чалкин (83).
В дополнительное время японский хавбек Котаро Киси вывел «Улытау» вперед (95). Но вскоре он же получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве (104).
В большинстве «Алтай» смог забить еще два мяча усилиями полузащитников — казахстанца Ораза Сайлыбаева (111) и хорвата Николы Джамбора (119).
Таким образом, усть-каменогорцы вышли в четвертьфинал Кубка Казахстана, где на выезде сыграют с «Актобе» или семейским «Елимаем».