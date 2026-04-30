Майну продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» на пять лет

Майну является воспитанником «Манчестер Юнайтед», всего за команду он провел 98 матчей и забил семь голов. Вместе с манкунианцами он выиграл Кубок Англии. В составе сборной Англии Майну дошел до финала последнего чемпионата Европы, всего за национальную команду он отыграл 12 матчей.