Роналду: «Моя карьера все ближе к завершению. Нужно дорожить каждым матчем»

"Моя карьера все ближе к завершению… Нужно дорожить каждым матчем.
У меня была блестящая карьера, и я хочу, чтобы такой она и оставалась. Я по-прежнему получаю удовольствие, по-прежнему забиваю голы. Но прежде всего речь о победах. И мы очень хотим выиграть лигу.
Я продолжаю играть не только для этого поколения, но и для предыдущего, и для того, которое придет после. Я получаю удовольствие день за днем, матч за матчем, год за годом — даже сейчас, когда приближаюсь к завершению карьеры. Это факт", — приводит слова Роналду Marca.
В текущем сезоне Роналду отметился 27 голами и 4 ассистами в 32 матчах «Аль-Насра».