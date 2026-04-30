Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.35
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Роналду: «Моя карьера все ближе к завершению. Нужно дорожить каждым матчем»

41-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему скорого завершения своей карьеры.

Источник: Getty Images

"Моя карьера все ближе к завершению… Нужно дорожить каждым матчем.

У меня была блестящая карьера, и я хочу, чтобы такой она и оставалась. Я по-прежнему получаю удовольствие, по-прежнему забиваю голы. Но прежде всего речь о победах. И мы очень хотим выиграть лигу.

Я продолжаю играть не только для этого поколения, но и для предыдущего, и для того, которое придет после. Я получаю удовольствие день за днем, матч за матчем, год за годом — даже сейчас, когда приближаюсь к завершению карьеры. Это факт", — приводит слова Роналду Marca.

В текущем сезоне Роналду отметился 27 голами и 4 ассистами в 32 матчах «Аль-Насра».