Это будет главный трансфер лета-2026! Что нужно знать о таланте Диоманде из «Лейпцига»

Бундеслига давно превратилась в поставщика ядерных талантов для топ-клубов. Только прошедшим летом в АПЛ уехали Хави Симонс, Флориан Виртц, Юго Экитике, Нико Вольтемаде, Джереми Фримпонг и другие молодые звезды. К лету 2026-го гранды открыли охоту за новой звездой — 19-летним вингером «Лейпцига» Яном Диоманде. Ивуариец — одно из главных открытий всего сезона.
В 15 лет один уехал в США, где разрывал в студенческих лигах
Диоманде оказался одним из множества африканских талантов, которому пришлось рано уехать из родных мест. Ян родился в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане, но уже в 15 лет отправился за границу. Маршрут юноши оказался не типичным для африканских проспектов — вместо европейских академий улетел в США.
В Штаты Ян приехал по студенческой визе: футбол пришлось совмещать с учебой в спортивное школе-интернате DME Academy. Учреждение базируется во Флориде и считается одним из самых престижных со спортивной точки зрения. Заниматься образованием африканцу все равно пришлось. К счастью, английский он знал уже тогда.
Ранний переезд вызвал неизбежные сложности. По словам футболиста в интервью GOAL, сам он хотел сосредоточиться только на футболе, а не совмещать его с учебой (хотя и с большим перекосом в пользу спорта), а также серьезно скучал по родственникам, ведь уехал в США один: «Никогда не был так далеко от семьи».
Адаптация прошла быстро. Диоманде активно влился в жизнь внутри академии и даже поддерживал команды по другим видам спорта. Помимо Яна, в интернате проживало множество иностранных студентов — одиночество сближало и заставляло поддерживать друг друга.
«В США я начал смотреть баскетбол и играть в него, — рассказывал футболист. — У нас были баскетбольная и волейбольная команды, я следил за этими видами спорта. Футболисты любят баскетбол, а баскетболистам нравится футбол, потому что они не могут представить, как кто-то может принять мяч ногой и пробить с 15 метров».
Талант Диоманде проявился быстро. В 2023-м году он помог своей команде AS Frenzi впервые в истории выиграть лигу UPSL — крупнейшее полупрофессиональное соревнование Северной Америки, объединяющее в том числе и студентов. 16-летний африканец солировал весь сезон, а в финале забил один из двух мячей своей команды.
Американские тренеры Диоманде заверяли, что юноша шокировал своим уровнем — все понимали, это будущая звезда. Сам Ян уже тогда осознал, что готов сделать шаг дальше: «Я знал, что у меня есть потенциал играть в профессиональной команде. Так что я был там только для того, чтобы продолжать тренироваться и прогрессировать».
До «Лейпцига» практически не играл на взрослом уровне, но сразу взорвал
В 17 лет Ян начал искать профессиональную команду: отправился на просмотр в «Рейнджерс», а потом приглянулся «Леганесу». Оба варианта не срослись из-за недоверия Диоманде к своим африканским агентам — молодой нападающий не понимал тонкостей футбольного бизнеса, а действия агентов во время переговоров показались ему сомнительными. Из-за этого он даже едва не перешел в «Олимпиакос», но вовремя понял, что уровень греческой лиги — не для его таланта.
Переезд в Европу осуществился после того, как Ян сменил агентов. Новые компаньоны действовали прозрачнее, и Диоманде со второй попытки подписал контракт с «Леганесом» — клуб сильно верил в него и ждал даже после первого отказа. Правда, для трансфера вингеру пришлось дождаться 18 лет. Какое-то время он провел в буферной зоне в Дубае, а в ноябре 2024-го наконец высадился в Испании.
«В Африке все по-другому. Ты практически не общаешься со своим агентом. Там они думают в первую очередь о себе, агенты другие. Здесь, в Европе, твой агент придет и скажет: “О, у меня для тебя кое-что есть. Иди сюда, посмотри”.
Я разговаривал с президентом [ «Леганеса»], и он пытался убедить меня приехать. Но я не понимал, о чем они общались с моим агентом — поэтому я и перестал работать с ним. Я перезвонил ему [президенту «Леганеса»], и он ответил: «Можешь приехать завтра, если хочешь», — вспоминал ивуариец.
Первые два месяца в Испании он провел в резервной команде. Адаптировавшись, Ян присоединился к основе «Леганеса». Дебютировал в Ла Лиге 29 марта 2025-го — сразу против «Реала» (2:3), выйдя на последние несколько минут. До конца сезона он появился в каждом туре, оформив за 10 матчей в чемпионате Испании 2+1.
Этого хватило, чтобы «Лейпциг» прошедшим летом отвалил за него 20 миллионов евро. В Германии сказка продолжилась: в сезоне-2025/26 Диоманде настрелял 13+9 в 33 матчах во всех турнирах. Невероятная статистика, для 19-летнего футболиста, который чуть больше года назад дебютировал в профессиональном футболе и никогда не воспитывался в европейских академиях.
«Ливерпуль» мечтает заменить им Салаха, но на Диоманде претендуют и другие
Молодой вингер растерзал Бундеслигу в дебютном сезоне и привлек кучу топ-клубов. Диоманде сразу ворвался в основу, ведь летом «Лейпциг» расстался с несколькими игроками атаки — Беньямином Шешко, Хави Симонсом и Лоисом Опенда. Юный ивуариец отлично компенсировал потерю лидеров.
Диоманде — второй по результативности в «Лейпциге». Больше него (22 балла по «гол+пас») набрал только 26-летний австриец Кристоф Баумгартнер (16+8). Во всей Бундеслиге ярче Яна только пять футболистов: помимо партнера Баумгартнера, Дениз Ундав (18+5) и убийственное трио «Баварии» — Луис Диас (15+13), Майкл Олисе (13+18) и Харри Кейн (33+5).
Неудивительно, что Ян очаровал гранды. По информации Sky Sport, «Лейпциг» рассчитывает заключить с вингером новый контракт, хотя текущий действует до лета 2030 года. Планируется значительное повышение зарплаты футболиста, а вот отступных по-прежнему не будет.
Так «Лейпциг» хочет отпугнуть покупателей: внутри клуба Диоманде оценивают в районе 100 миллионов евро. Впрочем, эта сумма вряд ли смутит команды, которые заинтересованы ивуарийцем. По версиям различных источников, Яна хотят все английские гранды (даже «Тоттенхэм»), а также «Бавария» и «ПСЖ».
Сильнее всего Диоманде хантит «Ливерпуль». По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, в нем видят замену Мохамеду Салаху, а представители клуба уже общались с агентами футболиста.
Слухи прокомментировал даже легендарный мерсисайдец Стивен Джеррард: «Заменить Мо будет очень сложно и очень дорого. Нужен кто-то особенный. Если ты “Ливерпуль”, нужно брать игрока, который уже закален и сразу сможет давать результат. Для меня таким был бы Майкл Олисе. Диоманде же всего 19 лет, но он уже сейчас делает из защитников посмешище».
Возможно, летом Ян действительно усилит какой-нибудь топ-клуб. Это будет один из самых быстрых взлетов за последнее время. Парень чуть больше года играет в Европе, а до этого вообще набирался скиллов в США. Однако талант Диоманде настолько ярок, что он практически сразу заблистал на топ-уровне.
Артемий Кутейников