Капитана «Фенербахче» дисквалифицировали на год за ставки

Профессиональный футбольный дисциплинарный комитет (PFDK) Турецкой футбольной федерации (TFF) дисквалифицировал капитана «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша на 12 месяцев за действия, связанные со ставками на спорт, сообщается на сайте TFF.
Санкция вступает в силу немедленно и означает, что 31-летний полузащитник не сможет выходить на поле как минимум до 30 апреля 2027 года. Контракт игрока с клубом истекает летом 2026 года, поэтому дисквалификация практически ставит крест на его карьере в стамбульской команде.
Сам футболист резко отреагировал на решение. «Один раз меня уже выбрали козлом отпущения. Я знаю, что моя карьера сломана. Я не верю, что несправедливое, незаслуженное решение, вынесенное обо мне, изменится», — написал Яндаш в соцсети Х.
«Фенербахче» назвал вердикт «неприемлемым» и заявил, что подаст апелляцию в Арбитражный суд TFF. В заявлении клуба в соцсети Х подчеркивается, что «решение наносит нашему футболисту непоправимый ущерб и противоречит закону и принципам справедливости».
В декабре 2025 года он был задержан в рамках масштабного расследования договорных матчей и нелегальных ставок. 9 декабря суд отправил его под стражу. Как уточняла Al Jazeera, футболист делал ставки через чужой аккаунт.
В феврале 2026 года прокуратура Стамбула предъявила Яндашу обвинения. По данным Hürriyet, ему грозило от 4 до 13 лет лишения свободы. В апреле, проведя в заключении почти четыре месяца, капитан «Фенербахче» был освобожден из-под стражи.
Яндаш играет за «Фенербахче» с лета 2020 года. За это время на его счету 149 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 25 результативными передачами. Вместе с клубом футболист стал победителем Кубка (2023) и Суперкубка страны (2025).