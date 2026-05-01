Капитана «Фенербахче» дисквалифицировали на год за ставки

Яндаш играет за «Фенербахче» с лета 2020 года. За это время на его счету 149 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 25 результативными передачами. Вместе с клубом футболист стал победителем Кубка (2023) и Суперкубка страны (2025).