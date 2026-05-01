Представители Палестины и Израиля не стали пожимать друг другу руки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после выступления представителей Палестины и Израиля на 76-м конгрессе организации в Ванкувере пригласил их на одну сцену. Инфантино пожал руки каждому, рукопожатие между представителями Израиля и Палестины не состоялось.
Представитель Палестины во время своего выступления обратил внимание на то, что ФИФА важно принимать сложные решения, что организация в ситуации с Израилем не сделала. Поэтому Палестинская футбольная ассоциация обратилась в Спортивный арбитражный суд. Представитель Израильской футбольной ассоциации отметил, что организация поддержала членство палестинской федерации в ФИФА как равного члена, а также гордится составами как своих команд, так и палестинцев.
В 2024 году футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. В ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В марте 2026 года ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля и оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию.