Представители Палестины и Израиля не стали пожимать друг другу руки

Представитель Палестины во время своего выступления обратил внимание на то, что ФИФА важно принимать сложные решения, что организация в ситуации с Израилем не сделала. Поэтому Палестинская футбольная ассоциация обратилась в Спортивный арбитражный суд. Представитель Израильской футбольной ассоциации отметил, что организация поддержала членство палестинской федерации в ФИФА как равного члена, а также гордится составами как своих команд, так и палестинцев.