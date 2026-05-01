Инфантино заявил о намерении переизбираться на пост главы ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил о намерении участвовать в следующих выборах на пост главы организации. Заявление прозвучало во время 76-го конгресса ФИФА в Ванкувере.
«Для меня это честь, и я хочу сказать всем вам, что я буду одним из кандидатов на выборах президента ФИФА в 2027 году», — заявил Инфантино.
Ранее телеканал RMC Sport сообщил, что выборы главы организации пройдут в Марокко в 2027 году.
Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. Он сменил на этом посту Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционного скандала в федерации.
До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).