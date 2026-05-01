Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.20
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.85
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Инфантино заявил о намерении переизбираться на пост главы ФИФА

Выборы президента ФИФА пройдут в Марокко в 2027 году. Инфантино возглавляет организацию с 2016 года.

Источник: Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил о намерении участвовать в следующих выборах на пост главы организации. Заявление прозвучало во время 76-го конгресса ФИФА в Ванкувере.

«Для меня это честь, и я хочу сказать всем вам, что я буду одним из кандидатов на выборах президента ФИФА в 2027 году», — заявил Инфантино.

Ранее телеканал RMC Sport сообщил, что выборы главы организации пройдут в Марокко в 2027 году.

Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. Он сменил на этом посту Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционного скандала в федерации.

До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).