Роналду: «Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем»

«Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем. Она была блестящей, и я хочу, чтобы она оставалась такой и впредь. Я продолжаю играть не только для нынешнего поколения, но и для предыдущего, и для тех, кто придет следом. Я наслаждаюсь этим день ото дня, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда я приближаюсь к завершению своей карьеры», — цитирует Роналду Marca.