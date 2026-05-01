Роналду: «Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем»

«Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем. Она была блестящей, и я хочу, чтобы она оставалась такой и впредь. Я продолжаю играть не только для нынешнего поколения, но и для предыдущего, и для тех, кто придет следом. Я наслаждаюсь этим день ото дня, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда я приближаюсь к завершению своей карьеры», — цитирует Роналду Marca.
41-летний португалец добавил, что его главная мотивация — победы, и сейчас он сфокусирован на завоевании титула вместе с «Аль-Насром», который лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 79 очками после 30 матчей.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Он играет за «Аль-Наср» с 2023 года, его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027-го. Ранее форвард также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Всего за карьеру португалец забил 970 голов.