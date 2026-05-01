Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Спартак
П1
4.30
X
3.95
П2
1.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Динамо
П1
2.25
X
3.90
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Лечче
П1
3.52
X
3.07
П2
2.35
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Бернли
П1
1.36
X
5.37
П2
9.00
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Мальорка
П1
2.07
X
3.51
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Роналду: «Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что наслаждается каждым матчем на фоне приближения карьеры к завершению, и призвал болельщиков также ценить все его игры.

Источник: Reuters

«Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем. Она была блестящей, и я хочу, чтобы она оставалась такой и впредь. Я продолжаю играть не только для нынешнего поколения, но и для предыдущего, и для тех, кто придет следом. Я наслаждаюсь этим день ото дня, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда я приближаюсь к завершению своей карьеры», — цитирует Роналду Marca.

41-летний португалец добавил, что его главная мотивация — победы, и сейчас он сфокусирован на завоевании титула вместе с «Аль-Насром», который лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 79 очками после 30 матчей.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Он играет за «Аль-Наср» с 2023 года, его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027-го. Ранее форвард также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Всего за карьеру португалец забил 970 голов.