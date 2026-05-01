Нани отреагировал на своей первый гол в сезоне и дубль за «Актобе»

«Это был фантастический матч. Думаю, это было хорошее испытание для нашей команды. Мы снова играли дома после победы 1:0 в предыдущей встрече.



Мы хотели выиграть ещё раз, чтобы сохранить хороший импульс, и знали, что этот матч будет ещё сложнее, чем предыдущий. Мы показали отличное выступление и командную игру. В первом тайме нам пришлось немного попотеть.



Мы собрались, и, конечно, когда команда действует как единое целое, возможно всё. Во втором тайме мы продолжили играть в том же духе и создавали моменты. Мы забили свои голы и на этом построили уверенную игру.



Было приятно видеть, как болельщики радовались и поддерживали нас. Это тот настрой, который мы хотим сохранить. Очевидно, что сезон не будет для нас лёгким, потому что в лиге много сильных команд.



Мы выступаем хорошо. Конечно, у нас были и сложные моменты. Мы стараемся построить команду, но, к сожалению, некоторые из наших игроков травмированы.



Нам нужно сохранять концентрацию, продолжать усердно работать и верить, что в каждом матче мы можем добиться положительного исхода», — сказал португалец в интервью клубной пресс-службе.