Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.95
П2
1.86
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.95
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.08
П2
2.33
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.26
П2
8.50
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.54
П2
3.73
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Нани отреагировал на своей первый гол в сезоне и дубль за «Актобе»

Вингер «Актобе» Луиш Нани прокомментировал матч ⅛ финала Кубка Казахстана против семейского «Елимая» (2:1), в котором он стал автором дубля, сообщает Sports.kz.

Источник: Пресс-служба ФК "Актобе"

Все три гола во встрече были забиты во втором тайме: Нани отличился на 59-й и 83-й минуте, а сократил отставание в счёте Рамазан Оразов на 94-й.

«Это был фантастический матч. Думаю, это было хорошее испытание для нашей команды. Мы снова играли дома после победы 1:0 в предыдущей встрече.

Мы хотели выиграть ещё раз, чтобы сохранить хороший импульс, и знали, что этот матч будет ещё сложнее, чем предыдущий. Мы показали отличное выступление и командную игру. В первом тайме нам пришлось немного попотеть.

Мы собрались, и, конечно, когда команда действует как единое целое, возможно всё. Во втором тайме мы продолжили играть в том же духе и создавали моменты. Мы забили свои голы и на этом построили уверенную игру.

Было приятно видеть, как болельщики радовались и поддерживали нас. Это тот настрой, который мы хотим сохранить. Очевидно, что сезон не будет для нас лёгким, потому что в лиге много сильных команд.

Мы выступаем хорошо. Конечно, у нас были и сложные моменты. Мы стараемся построить команду, но, к сожалению, некоторые из наших игроков травмированы.

Нам нужно сохранять концентрацию, продолжать усердно работать и верить, что в каждом матче мы можем добиться положительного исхода», — сказал португалец в интервью клубной пресс-службе.