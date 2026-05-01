Клуб Слуцкого проиграл лидеру чемпионата Китая, пропустив на 96-й минуте

«Шанхай Шэньхуа» выигрывал у «Чэнду Жунчэн» со счетом 2:1, но дважды пропустил в компенсированное ко второму тайму время.

«Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, проиграл «Чэнду Жунчэн» со счетом 2:3 в домашнем матче девятого тура чемпионата Китая по футболу.

У хозяев голы забили Шиничи Чань (16-я минута) и Махтар Гейе (38). У гостей отличились Фелипе (45, 90+2) и Веллингтон Силва (90+6).

На счету «Шанхай Шэньхуа», у которого прервалась серия из пять побед, 10 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице. «Чэнду Жунчэн» (25) идет на первой строчке.

Девять клубов высшего дивизиона чемпионата Китая начали новый сезон с отрицательным балансом очков. С «Шанхай Шэньхуа» из-за антикоррупционного расследования сняли десять очков.

В следующем туре 5 мая «Шанхай Шэньхуа» в гостях сыграет с «Шаньдун Тайшань».

«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.