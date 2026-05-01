Новый кальчополи в Серии А. «Интер» и правда могут отправить во второй дивизион?

Джанлука Рокки — фигура в итальянском футболе почти культовая. За его плечами двадцатилетняя судейская карьера, финалы Лиги Европы, матчи на чемпионатах мира. Последние годы он занимал пост главы Национальной судейской комиссии Серии А и Серии В — то есть именно он решал, кто судит какой матч. Именно эта власть, по версии следствия, и была использована не по назначению. Прокурор Маурицио Ашьоне обвиняет Рокки в спортивном мошенничестве: функционер якобы систематически назначал на ключевые матчи «Интера» лояльных к клубу арбитров и отводил «неудобных» судей. Речь идет о сезонах-2023/24 и 2024/25.