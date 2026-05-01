Новый кальчополи в Серии А. «Интер» и правда могут отправить во второй дивизион?

Можно было уже привыкнуть к судейским скандалам в Италии. Здесь это почти традиция. В 1980 году в Серию В отправили «Милан» и «Лацио». В 2006-м «Ювентус» лишился двух чемпионств и улетел туда же. 2026-й — миланская прокуратура возбудила дело против главы судейского корпуса Серии А. В центре событий снова «Интер». И снова звучит слово «кальчополи».
Кто такой Рокки и в чем его обвиняют
Джанлука Рокки — фигура в итальянском футболе почти культовая. За его плечами двадцатилетняя судейская карьера, финалы Лиги Европы, матчи на чемпионатах мира. Последние годы он занимал пост главы Национальной судейской комиссии Серии А и Серии В — то есть именно он решал, кто судит какой матч. Именно эта власть, по версии следствия, и была использована не по назначению. Прокурор Маурицио Ашьоне обвиняет Рокки в спортивном мошенничестве: функционер якобы систематически назначал на ключевые матчи «Интера» лояльных к клубу арбитров и отводил «неудобных» судей. Речь идет о сезонах-2023/24 и 2024/25.
26 апреля Рокки объявил о самоотстранении от должности — по его словам, временном. В заявлении написал, что делает это ради «беспрепятственного течения судебного процесса», из которого уверен выйти невиновным. Одновременно самоотстранился и супервайзер ВАР Андреа Джервасони — он тоже оказался под следствием по обвинению в мошенничестве. Предварительное слушание по делу назначено на 30 апреля.
Прокурор Ашьоне сформулировал три пункта обвинения
«Болонья» — «Интер», 20 апреля 2025 года. По версии следствия, Рокки еще на предыдущем матче «Интера» договорился о назначении арбитра Андреа Коломбо — тот считался «удобным» для миланского клуба. Ирония: «Интер» тот матч проиграл «Болонье» 0:1 и в итоге упустил чемпионство, пропустив вперед «Наполи».
«Милан» — «Интер», полуфинал Кубка Италии, 23 апреля 2025 года. Рокки якобы намеренно назначил на этот матч арбитра Довери — «нелюбимого» для «Интера», чтобы тот отработал полуфинал и не попал на финал. Логика: в финале судья будет удобнее. Расчет не сработал — «Интер» проиграл «Милану» 0:3 и вылетел из Кубка.
«Удинезе» — «Парма», 1 марта 2025 года. Самый наглядный эпизод и главная улика следствия. На видео видно, как Рокки постучал по стеклу комнаты ВАР, побуждая ассистента Даниэле Патерну направить главного арбитра Фабио Мареску к монитору. Изначально Мареску не видел нарушения в эпизоде с возможным пенальти в ворота «Пармы». После вмешательства Рокки посмотрел и назначил. Правила прямо запрещают любое вмешательство третьих лиц в работу бригады ВАР. Патерна сначала был вызван свидетелем, но в ходе допроса прокурор усомнился в его показаниях — и статус видеоассистента изменили на подозреваемого.
Отдельно стоит четвертый эпизод — матч «Интер» — «Верона» (6 января 2024 года): один из ассистентов ВАР, по версии прокуратуры, намеренно не позвал главного судью к монитору пересматривать победный гол «Интера», забитый после фола Бастони локтем. Фамилия арбитра не называется, но его действия связывают с деятельностью Рокки.
Реакции
«Интер» официально дистанцировался от скандала. Президент клуба Джузеппе Маротта заявил, что узнал обо всем из прессы: никаких официальных обвинений в адрес клуба не поступало.
Министр спорта Италии Андреа Абоди высказался жестче: «Я читаю подробности, которые всплывают в расследовании прокуратуры. Если будут установлены чьи-либо противоправные действия — последствия неминуемы».
Президент Серии А Эцио Симонелли призвал к сдержанности: «Это обвинения следователей. Поспешные выводы любого рода недопустимы».
Адвокат Рокки Антонио Д’Авирро обратил внимание на странность самого обвинения: в документах говорится о сговоре, но имена других фигурантов не указаны.
Что грозит «Интеру»
Здесь важно разделить два уровня: уголовный и спортивный.
На уголовном претензии предъявлены Рокки лично. Прямых доказательств того, что руководство «Интера» было в сговоре с функционером, следствие пока не представило.
На спортивном уровне все серьезнее. Федерация футбола Италии ранее закрывала материалы по этому делу — федеральный прокурор Джузеппе Чине год назад отклонил жалобу на Рокки. Теперь, после передачи новых данных от уголовной прокуратуры, он сам оказался под следствием, а федерация футбола вынуждена вернуться к делу.
Если вина будет доказана, сценарии таковы:
— Лишение трофеев — у «Интера» могут отобрать золотые медали Серии А сезона-2023/24.
— Очковый штраф — минус несколько очков в текущем или следующем сезоне.
— Понижение в классе — самый жесткий сценарий, по аналогии с «Ювентусом» в 2006-м.
Параллели с кальчополи-2006
Тогда в центре скандала был генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи. Он договаривался о нужных арбитрах через телефонные звонки, записи которых стали главными уликами. «Ювентус» получил максимальное наказание: вылет в Серию В и лишение двух чемпионств.
Принципиальное отличие нынешней ситуации: тогда под удар попал конкретный функционер клуба, сейчас — внешний чиновник. Доказать прямую связь с руководством «Интера» значительно сложнее.
Есть и горькая ирония: в 2006 году, пока «Ювентус» летел в Серию В, именно «Интер» выиграл первое из своих чемпионств подряд. Теперь фанаты «Юве» и «Милана» открыто говорят об исторической справедливости.
Главный вопрос
Был ли «Интер» выгодоприобретателем или непосредственным участником схемы, пока не установлено. Разница принципиальная: между «нам везло с судьями» и «мы договаривались о судьях» — пропасть как юридическая, так и моральная.
Показательно, что в двух из трех эпизодов «помощь» Рокки обернулась для «Интера» поражением. Сам клуб сейчас лидирует в Серии А с отрывом в десять очков за четыре тура до конца — и это едва ли не самая неудобная деталь для сторонников теории заговора.
Итальянский футбол переживает не лучшие времена: клубы выпали из числа реальных претендентов на ЛЧ, сборная снова не отобралась на чемпионат мира. Новый большой скандал — последнее, что нужно Серии А прямо сейчас. Но Италия, кажется, не умеет по-другому.
Даниил Брик