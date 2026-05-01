На Украине иностранный тренер на русском языке оскорбил судью в прямом эфире сразу после матча

Матч получился скандальным. Сразу по окончании игры нидерландский главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен подошел к камере и в прямом эфире оскорбил судью. Любопытно, что он сделал это на русском языке, сказав: «Этот судья — позор!».