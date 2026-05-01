Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
0
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
6.19
X
3.45
П2
1.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
1
:
Лечче
2
Все коэффициенты
П1
26.00
X
4.42
П2
1.30
Футбол. Премьер-лига
02.05
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.96
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Спартак
1
П1
X
П2

На Украине иностранный тренер на русском языке оскорбил судью в прямом эфире сразу после матча

Сегодня, 1 мая, на Украине состоялся матч 26-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Полтава» и «Кривбасс». Игра завершилась вничью со счетом 3:3.

Матч получился скандальным. Сразу по окончании игры нидерландский главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен подошел к камере и в прямом эфире оскорбил судью. Любопытно, что он сделал это на русском языке, сказав: «Этот судья — позор!».

Как сообщают украинские СМИ, недовольство ван Леувена связано с тем, что «Кривбасс» забил гол в конце матча, но после просмотра видео арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение правил.

«Кривбасс» занимает в турнирной таблице украинского чемпионата 6-е место (41 очко), а «Полтава» — последнее, 16-е (12 очков).