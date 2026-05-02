«Атлетико Минейро» расторг контракт с Халком

«Атлетико Минейро» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Халком по обоюдному согласию сторон. 39-летний бразилец, который был капитаном команды, стал свободным агентом.

Источник: AP 2024

В воскресенье, 10 мая, на «Арене MRV» перед матчем против «Ботафого» в рамках чемпионата Бразилии пройдет церемония, посвященная уходу игрока.

«Я уношу с собой гораздо больше, чем титулы, — я уношу связь, которая изменила мою жизнь. “Петух” и Масса Атлетика? на заставили меня чувствовать себя как дома с первого же дня, и я буду вечно благодарен этому клубу, который я научился любить. Жду всех вас на Арене, чтобы мы попрощались вместе, так, как заслуживает эта такая прекрасная история: с эмоциями, благодарностью и большим праздником», — подчеркивает кумир.

Халк с 2021 года выступал за «Атлетико Минейро». В 311 матчах он забил 140 голов и сделал 56 голевых передач. Также были выиграны такие турниры, как чемпионат Бразилии, Кубок Бразилии (оба — в 2021 году), Суперкубок Бразилии-2022 и пять подряд титулов штата (2021−2025).