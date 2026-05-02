Поконьоли: «До мест в Лиге чемпионов уже далеко, но закончить сезон в еврокубковой зоне “Монауко” может»

«Поводы для сожалений, возможно, есть, и в конце сезона мы об этом обязательно поговорим. Тогда и подведем итоги, чтобы четко понимать, что у нас получилось хорошо, а где были недоработки. Тем не менее сезон еще не окончен. Нужно сохранить импульс второй части сезона и использовать его как фундамент для подготовки к следующему сезону. До мест, позволяющих пробиться в Лигу чемпионов, уже далеко, но закончить сезон в еврокубковой зоне мы можем — и должны рассчитывать только на себя. Для клуба, для игроков и для болельщиков очень важно, чтобы команда выступала на европейской арене и в следующем сезоне. Значит, нужно сделать для этого все», — цитирует официальный сайт клуба Поконьоли.