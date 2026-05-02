Суперкубок Франции-2026 третий раз за 15 лет пройдет во Франции

В эту среду совет директоров профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение, что розыгрыш Суперкубка Франции в 2026 году пройдет на территории страны, сообщает L'Equipe. Матч запланирован 15−16 августа. Точное место проведения пока официально не объявлено.
С 2009 года это будет лишь третий случай, когда розыгрыш турнира, в котором участвуют победитель Лиги 1 и Кубка Франции, пройдет в стране. Ранее его проводили в Кувейте, Катаре, Израиле, Китае, Марокко, Австрии, Канаде, США, Габоне и Тунисе.
В этом году на проведение Суперкубка Франции-2026 претендовали две африканские страны, но их заявки были отклонены. Абиджан, куда несколько недель назад ездила делегация LFP, считался приоритетным, поскольку в середине марта там проходил финал Кубка женской лиги, в котором «Лион» обыграл «ПСЖ» (1:0). Однако после матча многие футболистки жаловались на проблемы с желудком.