Суперкубок Франции-2026 третий раз за 15 лет пройдет во Франции

В этом году на проведение Суперкубка Франции-2026 претендовали две африканские страны, но их заявки были отклонены. Абиджан, куда несколько недель назад ездила делегация LFP, считался приоритетным, поскольку в середине марта там проходил финал Кубка женской лиги, в котором «Лион» обыграл «ПСЖ» (1:0). Однако после матча многие футболистки жаловались на проблемы с желудком.