Футбольная сказка на все времена: клуб из провинции стал чемпионом Англии

«Я отлично себя чувствую. Разве может быть иначе? — делился эмоциями итальянский тренер. — Матч между “Челси” и “Тоттенхэмом” я смотрел дома с мамой. Очень рад за наших болельщиков, да и за и весь Лестер. Все мы хорошо выполнили свою работу в этом сезоне. Я еще не виделся с игроками своей команды, но с нетерпением жду этого. Мы должны порадоваться все вместе. Не знаю, в чем секрет нашего успеха… Может, все дело в футболистах “Лестера”, которые играют душой и сердцем». (Telegraph).