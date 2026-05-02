Нападающий Халк покинет «Атлетико Минейро»

Халк покинет «Атлетико Минейро» после пяти лет работы в клубе.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Нападающий Халк покинет бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро», сообщается на сайте команды.

Отмечается, что стороны договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до конца 2026 года. Клуб устроит церемонию прощания с 39-летним футболистом перед матчем 15-го тура чемпионата страны против «Ботафого», который пройдет 10 мая.

«Я беру с собой гораздо больше, чем титулы, я увожу с собой связь, которая изменила мою жизнь. Я буду вечно благодарен этому клубу. Жду всех вас на стадионе, чтобы мы попрощались вместе», — заявил Халк.

Ранее СМИ сообщали, что Халк перейдет в бразильский «Флуминенсе». В релизе «Атлетико Минейро» отмечается, что клуб в скором времени объявит детали ухода футболиста. Также стороны согласовали, что Халк проведет свой прощальный матч перед завершением карьеры на домашнем стадионе «Атлетико Минейро».

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год и провел в составе петербургского клуба 148 матчей, забив 77 мячей и отдав 59 голевых передач. Вместе с «сине-бело-голубыми» бразилец стал чемпионом России 2015 года, а в следующем сезоне завоевал Суперкубок и Кубок страны.