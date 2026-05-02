Минимальной победой завершился матч «Кайрата» против «Иртыша» в чемпионате Казахстана

Матч прошел на «Астана арене», где номинальным хозяином поля стал «Иртыш». Встреча завершилась победой алматинцев со счетом — 1:0.
Единственный гол на 25-й минуте первого тайма забил финский нападающий «Кайрата» Ойва Юккола, которому ассистировал бразилец Эдмилсон.
Победа позволила действующим чемпионам Казахстана набрать 18 очков. На данный момент подопечные Рафаэля Уразбахтина возглавляют турнирную таблицу Казахстанской премьер-лиги.
Павлодарский «Иртыш» после восьми туров с шестью баллами находится на 12-м месте чемпионата страны.