Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
ПСЖ
1
:
Лорьян
1
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Атлетико
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брайтон
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
Футбол. Италия
19:00
Комо
:
Наполи
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Зенит
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Фулхэм
Футбол. Германия
19:30
Байер
:
РБ Лейпциг
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Атлетик
Футбол. Франция
20:00
Метц
:
Монако
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Дженоа
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Барселона
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Ланс
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
Борющийся за попадание в Лигу чемпионов «Марсель» крупно проиграл аутсайдеру «Нанту»

«Марсель» в гостях потерпел поражение от «Нанта» в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Игра завершилась в пользу «канареек» со счетом 3:0. Голы на счету нападающих Игниатиуса Ганаго и Маттиса Аблина, а также полузащитника Реми Кабеллы.

«Нант» набрал 23 очка и занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» с 53 очками идет на 6-й строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.

Нант
3:0
Первый тайм: 0:0
Марсель
Футбол, Франция, 32-й тур
2.05.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Божуар - Луи Фонтено
Главные тренеры
Вахид Халилходжич
Хабиб Бейе
Голы
Нант
Иньятиус Ганаго
(Матти Аблен)
50′
Реми Кабелла
(Иньятиус Ганаго)
54′
Матти Аблен
(Мохамед Каба)
58′
Составы команд
Нант
30
Патрик Карльгрен
10
Матти Аблен
18′
37
Иньятиус Ганаго
6
Чидози Авазьем
3
Николя Козза
8
Йоханн Лепено
24
Фредерик Гильбер
79′
2
Али Юссиф
27
Дейвер Мачадо
26′
22
Матье Акапандье
20
Реми Кабелла
69′
13
Франсис Коклен
21
Мохамед Каба
69′
66
Луи Леру
28
Ибраима Сиссоко
79′
26
Урош Радакович
Марсель
1
Джеффри де Ланге
6
Точукву Ннади
33
Эмерсон
10
Мэйсон Гринвуд
32
Факундо Медина
81′
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
20
Хамед Траоре
90′
35
Уго Ламаре Эль-Кадмири
27
Квинтен Тимбер
31′
46′
14
Игор Пайшан
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
46′
78
Анж Лаго
49′
5
Леонардо Балерди
88′
72
Хилан Хамзауи Слимани
18
Артур Вермерен
65′
9
Амин Гуири
Статистика
Нант
Марсель
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
16
16
Удары в створ
5
8
Угловые
7
8
Фолы
12
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти