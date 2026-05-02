Борющийся за попадание в Лигу чемпионов «Марсель» крупно проиграл аутсайдеру «Нанту»

Игра завершилась в пользу «канареек» со счетом 3:0. Голы на счету нападающих Игниатиуса Ганаго и Маттиса Аблина, а также полузащитника Реми Кабеллы.
«Нант» набрал 23 очка и занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» с 53 очками идет на 6-й строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.
Футбол, Франция, 32-й тур
2.05.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Божуар - Луи Фонтено
Главные тренеры
Вахид Халилходжич
Хабиб Бейе
Голы
Нант
Иньятиус Ганаго
(Матти Аблен)
50′
Реми Кабелла
(Иньятиус Ганаго)
54′
Матти Аблен
(Мохамед Каба)
58′
Составы команд
Нант
30
Патрик Карльгрен
10
Матти Аблен
18′
37
Иньятиус Ганаго
6
Чидози Авазьем
3
Николя Козза
8
Йоханн Лепено
24
Фредерик Гильбер
79′
2
Али Юссиф
27
Дейвер Мачадо
26′
22
Матье Акапандье
20
Реми Кабелла
69′
13
Франсис Коклен
21
Мохамед Каба
69′
66
Луи Леру
28
Ибраима Сиссоко
79′
26
Урош Радакович
Марсель
1
Джеффри де Ланге
6
Точукву Ннади
33
Эмерсон
10
Мэйсон Гринвуд
32
Факундо Медина
81′
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
20
Хамед Траоре
90′
35
Уго Ламаре Эль-Кадмири
27
Квинтен Тимбер
31′
46′
14
Игор Пайшан
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
46′
78
Анж Лаго
49′
5
Леонардо Балерди
88′
72
Хилан Хамзауи Слимани
18
Артур Вермерен
65′
9
Амин Гуири
Статистика
Нант
Марсель
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
16
16
Удары в створ
5
8
Угловые
7
8
Фолы
12
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти