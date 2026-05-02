Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.75
П2
7.39
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.03
П2
4.80
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брайтон
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.60
П2
36.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.68
П2
11.00
Футбол. Италия
19:00
Комо
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.26
П2
3.51
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.82
X
4.01
П2
1.72
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.70
П2
7.10
Футбол. Германия
19:30
Байер
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.00
П2
2.95
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.35
П2
2.61
Футбол. Франция
20:00
Метц
:
Монако
П1
X
П2
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.60
П2
6.50
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.20
П2
1.74
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.30
П2
1.69
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
П1
X
П2

«Бавария» в концовке ушла от поражения в матче с «Хайденхаймом»

«Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Хайденхаймом» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги — 3:3.

Источник: Reuters

Грузинский нападающий Буду Зивзивадзе вывел гостей вперед на 22-й минуте. Спустя девять минут преимущество «Хайденхайма» удвоил Эрен Динкчи.

Мюнхенцы сумели отыграться благодаря дублю Леона Горецки. Полузащитник отличился на 44-й и 57-й минутах. На 76-й минуте Зивзивадзе также оформил дубль и снова вывел гостей вперед.

Ничью «Баварии» принес автогол голкипера Дианта Рамая на 90+10-й минуте.

«Бавария», которая ранее досрочно выиграла Бундеслигу, с 83 очками продолжает лидировать в таблице. У команды Венсана Компани прервалась серия из пяти побед подряд в чемпионате Германии. 6 мая мюнхенцы дома проведут ответный матч против «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра — 4:5).

«Хайденхайм» (23 очка) остается на последнем месте в турнирной таблице.

В параллельном матче «Гамбург» на выезде переиграл «Айнтрахт» (2:1).

Бавария
3:3
Первый тайм: 1:2
Хайденхайм
Футбол, Германия, 32-й тур
2.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Франк Шмидт
Голы
Бавария
Леон Горецка
44′
Леон Горецка
57′
Диант Рамай
90+10′
Хайденхайм
Буду Зивзивадзе
22′
Эрен Динкчи
31′
Буду Зивзивадзе
76′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
21
Хироки Ито
27
Конрад Лаймер
85′
8
Леон Горецка
3
Ким Мин Джэ
11
Николас Джексон
45′
44
Йосип Станишич
46′
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
46′
9
Гарри Кейн
39
Бара Сапоко Ндиай
46′
14
Луис Диас
4
Джонатан Та
72′
77′
19
Альфонсо Дэйвис
10
Джамал Мусиала
46′
17
Майкл Олисе
Хайденхайм
41
Диант Рамай
45′
2
Марнон Буш
90′
19
Йонас Ференбах
6
Патрик Майнка
8
Эрен Динкчи
26
Хеннес Беренс
3
Ян Шеппнер
11
Буду Зивзивадзе
81′
20
Лука Кербер
18
Марвин Пирингер
77′
9
Штефан Шиммер
22
Арийон Ибрагимович
81′
29
Миккель Кауфманн
30
Никлас Дорш
89′
4
Тим Зирслебен
Статистика
Бавария
Хайденхайм
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
23
12
Удары в створ
7
5
Угловые
13
5
Фолы
6
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Франк Вилленборг
(Германия)
