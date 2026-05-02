«Бавария» в концовке ушла от поражения в матче с «Хайденхаймом»

Грузинский нападающий Буду Зивзивадзе вывел гостей вперед на 22-й минуте. Спустя девять минут преимущество «Хайденхайма» удвоил Эрен Динкчи.
Мюнхенцы сумели отыграться благодаря дублю Леона Горецки. Полузащитник отличился на 44-й и 57-й минутах. На 76-й минуте Зивзивадзе также оформил дубль и снова вывел гостей вперед.
Ничью «Баварии» принес автогол голкипера Дианта Рамая на 90+10-й минуте.
«Бавария», которая ранее досрочно выиграла Бундеслигу, с 83 очками продолжает лидировать в таблице. У команды Венсана Компани прервалась серия из пяти побед подряд в чемпионате Германии. 6 мая мюнхенцы дома проведут ответный матч против «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра — 4:5).
«Хайденхайм» (23 очка) остается на последнем месте в турнирной таблице.
В параллельном матче «Гамбург» на выезде переиграл «Айнтрахт» (2:1).
Венсан Компани
Франк Шмидт
Леон Горецка
44′
Леон Горецка
57′
Диант Рамай
90+10′
Буду Зивзивадзе
22′
Эрен Динкчи
31′
Буду Зивзивадзе
76′
40
Йонас Урбиг
21
Хироки Ито
27
Конрад Лаймер
85′
8
Леон Горецка
3
Ким Мин Джэ
11
Николас Джексон
45′
44
Йосип Станишич
46′
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
46′
9
Гарри Кейн
39
Бара Сапоко Ндиай
46′
14
Луис Диас
4
Джонатан Та
72′
77′
19
Альфонсо Дэйвис
10
Джамал Мусиала
46′
17
Майкл Олисе
41
Диант Рамай
45′
2
Марнон Буш
90′
19
Йонас Ференбах
6
Патрик Майнка
8
Эрен Динкчи
26
Хеннес Беренс
3
Ян Шеппнер
11
Буду Зивзивадзе
81′
20
Лука Кербер
18
Марвин Пирингер
77′
9
Штефан Шиммер
22
Арийон Ибрагимович
81′
29
Миккель Кауфманн
30
Никлас Дорш
89′
4
Тим Зирслебен
Главный судья
Франк Вилленборг
(Германия)
