«Бавария» в концовке ушла от поражения в матче с «Хайденхаймом»

«Бавария», которая ранее досрочно выиграла Бундеслигу, с 83 очками продолжает лидировать в таблице. У команды Венсана Компани прервалась серия из пяти побед подряд в чемпионате Германии. 6 мая мюнхенцы дома проведут ответный матч против «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра — 4:5).