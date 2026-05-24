«Сельта» и «Хетафе» сыграют в еврокубках от Ла Лиги

В домашней игре «Сельта» обыграла «Севилью» со счетом 1:0, а «Хетафе» на своем поле одержал победу над «Осасуной» с аналогичным счетом. По итогам чемпионата «Сельта» с 54 очками заняла шестое место, «Хетафе» (51 очко) стал седьмым.
Результаты других матчей тура:
- «Валенсия» — «Барселона» — 3:1;
- «Реал» — «Атлетик» — 4:2;
- «Алавес» — «Райо Вальекано» — 1:2;
- «Бетис» — «Леванте» — 2:1;
- «Жирона» — «Эльче» — 1:1;
- «Мальорка» — «Овьедо» — 3:0;
- «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 1:1.
Ранее досрочно чемпионом стала «Барселона» (94 очка). Также в Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют мадридский «Реал» (86), «Вильярреал» (69), столичный «Атлетико» (69) и «Бетис» (60). «Вильярреал» и «Атлетико» проведут заключительный матч Ла Лиги в воскресенье.
«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, занял десятое место с 46 очками. Клуб примет участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Испании.
В Сегунду по итогам заключительного тура вылетели «Мальорка» (42), ставшая 18-й, и «Жирона» (41), расположившаяся на 19-й строчке. Ранее досрочно во второй дивизион вылетел «Овьедо» (29), ставший последним.
Клаудио Хиральдес
Луис Гарсия Пласа
Илайш Мориба
(Фер Лопес)
51′
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
29
Йоэль Лаго
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
38′
17
Хави Руэда
90′
3
Оскар Мингеса
7
Борха Иглесиас
74′
15
Матиас Весино
10
Яго Аспас
66′
9
Ферран Хутгла
19
Виллиотт Сведберг
65′
23
Уго Альварес
8
Фер Лопес
74′
18
Пабло Дуран
13
Эрьян Нюланн
2
Хосе Кармона
12
Габриэль Суасо
20
Джибриль Соу
3
Сесар Аспиликуэта
4
Кике Салас
14
Пеке Фернандес
64′
9
Акор Жером Адамс
18
Люсьен Агуме
86′
6
Неманья Гудель
7
Исаак Ромеро
64′
11
Рубен Варгас
10
Алексис Санчес
64′
17
Нил Мопе
90+6′
36
Хоакин Осо
77′
21
Чидера Эджуке
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти