16:00
Парма
:
Сассуоло
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Леванте
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Севилья
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Эльче
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Овьедо
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Атлетик
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Барселона
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
«Сельта» и «Хетафе» сыграют в еврокубках от Ла Лиги

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. «Сельта» и «Хетафе» квалифицировались в Лигу Европы и Лигу конференций соответственно по итогам заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

В домашней игре «Сельта» обыграла «Севилью» со счетом 1:0, а «Хетафе» на своем поле одержал победу над «Осасуной» с аналогичным счетом. По итогам чемпионата «Сельта» с 54 очками заняла шестое место, «Хетафе» (51 очко) стал седьмым.

Результаты других матчей тура:

  • «Валенсия» — «Барселона» — 3:1;
  • «Реал» — «Атлетик» — 4:2;
  • «Алавес» — «Райо Вальекано» — 1:2;
  • «Бетис» — «Леванте» — 2:1;
  • «Жирона» — «Эльче» — 1:1;
  • «Мальорка» — «Овьедо» — 3:0;
  • «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 1:1.

Ранее досрочно чемпионом стала «Барселона» (94 очка). Также в Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют мадридский «Реал» (86), «Вильярреал» (69), столичный «Атлетико» (69) и «Бетис» (60). «Вильярреал» и «Атлетико» проведут заключительный матч Ла Лиги в воскресенье.

«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, занял десятое место с 46 очками. Клуб примет участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Испании.

В Сегунду по итогам заключительного тура вылетели «Мальорка» (42), ставшая 18-й, и «Жирона» (41), расположившаяся на 19-й строчке. Ранее досрочно во второй дивизион вылетел «Овьедо» (29), ставший последним.

Сельта
1:0
Первый тайм: 0:0
Севилья
Футбол, Испания, 38-й тур
23.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Балаидос
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Луис Гарсия Пласа
Голы
Сельта
Илайш Мориба
(Фер Лопес)
51′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
29
Йоэль Лаго
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
38′
17
Хави Руэда
90′
3
Оскар Мингеса
7
Борха Иглесиас
74′
15
Матиас Весино
10
Яго Аспас
66′
9
Ферран Хутгла
19
Виллиотт Сведберг
65′
23
Уго Альварес
8
Фер Лопес
74′
18
Пабло Дуран
Севилья
13
Эрьян Нюланн
2
Хосе Кармона
12
Габриэль Суасо
20
Джибриль Соу
3
Сесар Аспиликуэта
4
Кике Салас
14
Пеке Фернандес
64′
9
Акор Жером Адамс
18
Люсьен Агуме
86′
6
Неманья Гудель
7
Исаак Ромеро
64′
11
Рубен Варгас
10
Алексис Санчес
64′
17
Нил Мопе
90+6′
36
Хоакин Осо
77′
21
Чидера Эджуке
Статистика
Сельта
Севилья
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
3
2
Угловые
4
3
Фолы
11
20
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти