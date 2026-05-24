Аршавин заявил, что поедет в Англию на празднование чемпионства «Арсенала»

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин посетит празднование победы клуба в чемпионате Англии в Лондоне. Об этом Аршавин рассказал журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, что «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) и лишился шансов догнать лондонцев в турнирной таблице.
«Арсенал» не звал, но сам поеду. Меня туда везут. По своей воле бы не поехал. Говорят, что будет все вокруг стадиона", — сказал Аршавин.
Аршавину 44 года, он выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год и провел за клуб 144 матча, забив 31 гол.