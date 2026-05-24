Начало дерби «Торино» и «Юве» отложено из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии

Как передает Sky Sport Italia, столкновения начались за несколько часов до начала матча, когда группы ультрас клубов устроили стычку возле стадиона, в ходе которой бросали друг в друга камни и стеклянные бутылки. Полиция применила слезоточивый газ.
Сообщается, что в результате столкновений пострадал болельщик «Ювентуса» — 45-летний мужчина, которого, предположительно, ударили канистрой со слезоточивым газом, был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Начало матча было отложено «по соображениям безопасности». После консультаций полиции с представителями обоих клубов было принято решение начать игру в 22:45 по московскому времени.