Футбол
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
Начало дерби «Торино» и «Юве» отложено из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии

Дерби «Торино» и «Ювентуса» в 38-м туре Серии А не началось по расписанию из-за устроенных фанатами беспорядков.

Источник: Reuters

Как передает Sky Sport Italia, столкновения начались за несколько часов до начала матча, когда группы ультрас клубов устроили стычку возле стадиона, в ходе которой бросали друг в друга камни и стеклянные бутылки. Полиция применила слезоточивый газ.

Футбол
Италия 2025/2026
38-й тур, 24.05.2026, 21:45
Торино
0
Ювентус
2

Сообщается, что в результате столкновений пострадал болельщик «Ювентуса» — 45-летний мужчина, которого, предположительно, ударили канистрой со слезоточивым газом, был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Начало матча было отложено «по соображениям безопасности». После консультаций полиции с представителями обоих клубов было принято решение начать игру в 22:45 по московскому времени.