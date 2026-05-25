Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
«Рома» победила «Верону» и обеспечила себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

«Рома» на выезде обыграла «Верону» в последнем, 38-м туре чемпионата Италии-2025/26 — 2:0.

Источник: Reuters

Матч прошел на стадионе «Маркантонио Бентегоди».

Голы забили Дониэлл Мален на 56-й минуте и Стефан Эль-Шаарави на 90+3-й.

На 50-й минуте защитник «Вероны» Николас Валентини полуичл вторую желтую карточку и был удален.

«Рома» набрала 73 очка и заняла третье место в сезоне-2025/26 Серии А, гарантировав себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Верона» (21 очко) заняла 19-е место и вылетел в Серию В.

Верона
0:2
Первый тайм: 0:0
Рома
Футбол, Италия, 38-й тур
24.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Маркантонио Бентегоди
Главные тренеры
Паоло Саммарко
Джанпьеро Гасперини
Голы
Рома
Дониэлл Мален
(Пауло Дибала)
56′
Стефан Эль-Шаарави
(Пауло Дибала)
90+3′
Нереализованные пенальти
Рома
Дониэлл Мален
56′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
15
Виктор Нельссон
6
Николас Валентини
35′
50′
5
Андриас Эдмундссон
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
18
Кирон Боуи
7
Рафик Бельгали
86′
90
Иоан Вермешан
3
Мартин Фресе
70′
12
Домагой Брадарич
4
Санди Ловрич
45+1′
58′
37
Армель Белла-Котчап
21
Абду Арруи
70′
9
Амин Сарр
10
Томаш Суслов
58′
73
Али Аль-Мусрати
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
22
Марио Эрмосо
19
Зеки Челик
2
Девайн Ренч
4
Брайан Кристанте
21
Пауло Дибала
87
Даниэле Гиларди
46′
24
Ян Циолковски
71′
73′
17
Ману Коне
14
Дониэлл Мален
84′
78
Робиньо Ваз
61
Никколо Пизилли
46′
8
Нейл Эль-Айнауи
18
Матиас Соуле
72′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
Верона
Рома
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
8
19
Удары в створ
3
7
Угловые
6
6
Фолы
12
10
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти