«Рома» победила «Верону» и обеспечила себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

Матч прошел на стадионе «Маркантонио Бентегоди».
Голы забили Дониэлл Мален на 56-й минуте и Стефан Эль-Шаарави на 90+3-й.
На 50-й минуте защитник «Вероны» Николас Валентини полуичл вторую желтую карточку и был удален.
«Рома» набрала 73 очка и заняла третье место в сезоне-2025/26 Серии А, гарантировав себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.
«Верона» (21 очко) заняла 19-е место и вылетел в Серию В.
Футбол, Италия, 38-й тур
24.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Маркантонио Бентегоди
Главные тренеры
Паоло Саммарко
Джанпьеро Гасперини
Голы
Рома
Дониэлл Мален
(Пауло Дибала)
56′
Стефан Эль-Шаарави
(Пауло Дибала)
90+3′
Нереализованные пенальти
Рома
Дониэлл Мален
56′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
15
Виктор Нельссон
6
Николас Валентини
35′
50′
5
Андриас Эдмундссон
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
18
Кирон Боуи
7
Рафик Бельгали
86′
90
Иоан Вермешан
3
Мартин Фресе
70′
12
Домагой Брадарич
4
Санди Ловрич
45+1′
58′
37
Армель Белла-Котчап
21
Абду Арруи
70′
9
Амин Сарр
10
Томаш Суслов
58′
73
Али Аль-Мусрати
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
22
Марио Эрмосо
19
Зеки Челик
2
Девайн Ренч
4
Брайан Кристанте
21
Пауло Дибала
87
Даниэле Гиларди
46′
24
Ян Циолковски
71′
73′
17
Ману Коне
14
Дониэлл Мален
84′
78
Робиньо Ваз
61
Никколо Пизилли
46′
8
Нейл Эль-Айнауи
18
Матиас Соуле
72′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
Верона
Рома
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
8
19
Удары в створ
3
7
Угловые
6
6
Фолы
12
10
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти