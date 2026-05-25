Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
«Милан» проиграл «Кальяри» и не попал в Лигу чемпионов

Футболисты «Милана» проиграли «Кальяри» на своем поле в матче 38-го тура Серии А и не попали в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Источник: Reuters

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе «Кальяри» отличились Дженнаро Боррелли и Хуан Родригес, а у «Милана» отличился Алексис Салемакерс (2-я).

По итогам чемпионата «россонери» заняли 6-е место в турнирной таблице с 70 очками, а «Кальяри» расположился на 14-й строчке, имея в своем активе 43 очка.

Милан
1:2
Первый тайм: 1:1
Кальяри
Футбол, Италия, 38-й тур
24.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Фабио Пизакане
Голы
Милан
Алексис Салемакерс
(Сантьяго Хименес)
2′
Кальяри
Дженнаро Боррелли
20′
Хуан Родригес
57′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
58′
31
Страхиня Павлович
56′
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
33
Давиде Бартесаги
12
Адриен Рабьо
23
Фикайо Томори
61′
24
Закари Атекаме
30
Ардон Яшари
62′
14
Лука Модрич
19
Юссуф Фофана
68′
10
Рафаэл Леау
7
Сантьяго Хименес
46′
11
Кристиан Пулишич
18
Кристофер Нкунку
61′
9
Никлас Фюллкруг
Кальяри
1
Элиа Каприле
26
Йерри Мина
28
Габриэле Дзаппа
33
Адам Оберт
10
Джанлука Гаэтано
8
Мишель Ндари Адопо
32
Зе Педру
2′
63′
2
Марко Палестра
15
Хуан Родригес
62′
22
Альберто Доссена
14
Алессандро Дейола
74′
25
Ибрагим Сулемана
90+6′
29
Дженнаро Боррелли
74′
31
Пол Менди
94
Себостьяно Эспозито
90′
17
Маттиа Феличи
Статистика
Милан
Кальяри
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
25
Удары в створ
3
10
Угловые
5
5
Фолы
8
9
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти