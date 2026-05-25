«Милан» проиграл «Кальяри» и не попал в Лигу чемпионов

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
В составе «Кальяри» отличились Дженнаро Боррелли и Хуан Родригес, а у «Милана» отличился Алексис Салемакерс (2-я).
По итогам чемпионата «россонери» заняли 6-е место в турнирной таблице с 70 очками, а «Кальяри» расположился на 14-й строчке, имея в своем активе 43 очка.
Футбол, Италия, 38-й тур
24.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Фабио Пизакане
Голы
Милан
Алексис Салемакерс
(Сантьяго Хименес)
2′
Кальяри
Дженнаро Боррелли
20′
Хуан Родригес
57′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
58′
31
Страхиня Павлович
56′
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
33
Давиде Бартесаги
12
Адриен Рабьо
23
Фикайо Томори
61′
24
Закари Атекаме
30
Ардон Яшари
62′
14
Лука Модрич
19
Юссуф Фофана
68′
10
Рафаэл Леау
7
Сантьяго Хименес
46′
11
Кристиан Пулишич
18
Кристофер Нкунку
61′
9
Никлас Фюллкруг
Кальяри
1
Элиа Каприле
26
Йерри Мина
28
Габриэле Дзаппа
33
Адам Оберт
10
Джанлука Гаэтано
8
Мишель Ндари Адопо
32
Зе Педру
2′
63′
2
Марко Палестра
15
Хуан Родригес
62′
22
Альберто Доссена
14
Алессандро Дейола
74′
25
Ибрагим Сулемана
90+6′
29
Дженнаро Боррелли
74′
31
Пол Менди
94
Себостьяно Эспозито
90′
17
Маттиа Феличи
Статистика
Милан
Кальяри
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
25
Удары в створ
3
10
Угловые
5
5
Фолы
8
9
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти