Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Нидерланды
0
:
Алжир
0
Все коэффициенты
П1
38.00
X
4.60
П2
1.25
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

В «Ювентусе» подтвердили, что не будут продлевать контракт с Влаховичем

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подтвердил, что клуб не станет продлевать контракт с нападающим Душаном Влаховичем.

Источник: AFP 2023

26-летний серб, чье соглашение действует до конца июня 2026 года, покинет команду на правах свободного агента.

«Мне очень жаль, я хотел, чтобы Душан остался, потому что ему не безразлична наша команда, но он хочет повышения зарплаты. С учетом нынешних условий он не останется в Италии», — приводит Фабрицио Романо слова Кьеллини.

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в феврале 2022 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за туринскую команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.