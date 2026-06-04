В «Ювентусе» подтвердили, что не будут продлевать контракт с Влаховичем

26-летний серб, чье соглашение действует до конца июня 2026 года, покинет команду на правах свободного агента.
«Мне очень жаль, я хотел, чтобы Душан остался, потому что ему не безразлична наша команда, но он хочет повышения зарплаты. С учетом нынешних условий он не останется в Италии», — приводит Фабрицио Романо слова Кьеллини.
Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в феврале 2022 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за туринскую команду.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.