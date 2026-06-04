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Перес анонсировал возвращение Моуринью в случае своего переизбрания

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Португальский тренер Жозе Моуринью возглавит мадридский «Реал» в случае переизбрания действующего президента футбольного клуба Флорентино Переса, сообщается на странице его предвыборного штаба в соцсети X.

Источник: РИА Новости Спорт

Ранее СМИ сообщали, что Моуринью подписал трехлетний контракт с «Реалом» и вступит в должность главного тренера после президентских выборов в клубе.

«В то время как по телевидению много болтают, история творится на ваших глазах», — сказано в ролике, в котором появляется Моуринью в форме «Реала» и говорит: «Да».

Анонс был опубликован во время предвыборного интервью другого кандидата на пост президента клуба Энрике Рикельме.

Ранее действующий президент «Реала» Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. Выборы состоятся 7 июня. В январе 2025 года Перес был переизбран на пост президента «Реала» на следующие четыре года. Начиная с 2009 года выборы в «Реале» были безальтернативными.

В минувшем сезоне «сливочные» остались без трофеев, что повлекло за собой увольнение 43-летнего тренера Альваро Арбелоа, который возглавил «Реал» 12 января, сменив Хаби Алонсо. Моуринью на данный момент занимает пост главного тренера лиссабонской «Бенфики». Он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.