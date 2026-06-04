Перес анонсировал возвращение Моуринью в случае своего переизбрания

В минувшем сезоне «сливочные» остались без трофеев, что повлекло за собой увольнение 43-летнего тренера Альваро Арбелоа, который возглавил «Реал» 12 января, сменив Хаби Алонсо. Моуринью на данный момент занимает пост главного тренера лиссабонской «Бенфики». Он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.