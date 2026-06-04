«Арсенал» не будет продлевать контракт с вратарем с русскими корнями

Отметим, что отец Рохаса Федорущенко — колумбиец, а мать — русская. Родился он в Англии 28 сентября 2005 года, в настоящее время ему 20 лет. На уровне сборных уже играл за Колумбию U17 и U20. К «Арсеналу» присоединился в 2019 году, а до этого был в «Челси».