«Арсенал» не будет продлевать контракт с вратарем с русскими корнями

Клуб английской Премьер-лиги на официальном сайте объявил список футболистов, контракты которых истекают 30 июня и продлеваться не будут. В данном списке значится и Рохас Федорущенко.
Отметим, что отец Рохаса Федорущенко — колумбиец, а мать — русская. Родился он в Англии 28 сентября 2005 года, в настоящее время ему 20 лет. На уровне сборных уже играл за Колумбию U17 и U20. К «Арсеналу» присоединился в 2019 году, а до этого был в «Челси».
В 2023 году Рохас Федорущенко дал эксклюзивное интервью Sport24, в котором отметил, что ощущает себя и русским, и колумбийцем.