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Сторона Переса активировала выкуп контракта Моуринью

Португалец станет главным тренером «Реала», если Флорентино Перес выиграет выборы президента клуба.

Источник: Arife Karakum/Anadolu via Getty Images

МАДРИД, 4 июня. /ТАСС/. Сторона президента испанского «Реала» Флорентино Переса активировала опцию выкупа контракта португальского тренера Жозе Моуринью у «Бенфики». Заявление португальского клуба приводит на своей странице в X журналист Леонардо Бертоцци.

Моуринью станет тренером «Реала», если Перес выиграет выборы президента клуба, которые пройдут 7 июня. На пост, помимо Переса, претендует бизнесмен Энрике Рикельме.

«Бенфика» сообщает, что штаб Флорентино Переса выразил твердое намерение нанять Жозе Моуринью в случае победы на выборах президента клуба. В этом случае будет подписан контракт на сумму €15 млн, что соответствует пункту о расторжении действующего контракта«, — говорится в заявлении “Бенфики”.

Моуринью 63 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. С сентября 2025 года специалист тренирует «Бенфику». Также он работал в португальских «Лейрии» и «Порту», английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», итальянских «Интере» и «Роме», турецком «Фенербахче».

Моуринью является одним из шести тренеров, выигравших Лигу чемпионов с двумя разными клубами, он приводил к победе в турнире «Порту» (2004) и «Интер» (2010). Португалец стал первым, кто смог выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций — три главных клубных турнира Европы. В Лиге Европы он победил вместе с «Порту» (2003, тогда соревнование называлось Кубок УЕФА) и с «Манчестер Юнайтед» (2017), в Лиге конференций специалист одержал победу во главе «Ромы» (2022). В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список 10 величайших тренеров с момента создания организации в 1954 году.

За тренерскую карьеру Моуринью завоевал 26 трофеев и входит в десятку лучших по этому показателю. В сезоне-2009/10 под его руководством «Интеру» удалось завоевать так называемый требл — выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов.