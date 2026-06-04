Сторона Переса активировала выкуп контракта Моуринью

Моуринью является одним из шести тренеров, выигравших Лигу чемпионов с двумя разными клубами, он приводил к победе в турнире «Порту» (2004) и «Интер» (2010). Португалец стал первым, кто смог выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций — три главных клубных турнира Европы. В Лиге Европы он победил вместе с «Порту» (2003, тогда соревнование называлось Кубок УЕФА) и с «Манчестер Юнайтед» (2017), в Лиге конференций специалист одержал победу во главе «Ромы» (2022). В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список 10 величайших тренеров с момента создания организации в 1954 году.