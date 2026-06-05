AS узнала о планах «Реал Сосьедад» расстаться с Захаряном

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. За три сезона в составе баскской команды футболист провел 65 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. В прошедшем сезоне на его счету один гол в 21 матче.