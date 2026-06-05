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AS узнала о планах «Реал Сосьедад» расстаться с Захаряном

Испанский клуб рассматривает варианты продажи или отправки в аренду 23-летнего футболиста, чей контракт действует до 2029 года. За три сезона в «Реал Сосьедад» Захарян забил всего три гола в 65 матчах.

Источник: Getty Images

Испанский «Реал Сосьедад» намерен расстаться с российским полузащитником Арсеном Захаряном в летнее трансферное окно. Об этом сообщает газета AS.

По информации издания, клуб хочет расстаться с футболистом из-за его нестабильности и неудовлетворительной игры. Отмечается, что рассматриваются варианты с арендой и продажей 23-летнего хавбека.

В клубе по-прежнему верят в технические качества Захаряна, но считают, что ему необходимо набраться опыта в другом месте, чтобы проявить себя на уровне Ла Лиги, пишет AS.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. За три сезона в составе баскской команды футболист провел 65 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. В прошедшем сезоне на его счету один гол в 21 матче.

Действующий контракт Захаряна с «Реал Сосьедад» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Футболист восемь раз сыграл за сборную России и не отметился результативными действиями.