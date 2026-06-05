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Томас Мюллер разошелся с женой после почти 17 лет брака

Экс-футболист «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер расстался с женой после почти 17 лет брака.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Лиза Мюллер не переехала в Канаду после перехода супруга в клуб MLS.

«Пара разошлась без ссор и споров уже некоторое время назад. Никаких заявлений они делать не будут, прошу насчет этого больше не задавать вопросов», — заявил юрист Кристиан Шертц в интервью Bild.

Томас и Лиза сыграли свадьбу в декабре 2009 года в возрасте 20 лет.

36-летний Мюллер сейчас выступает за «Ванкувер» и забил 4 гола в 12 играх регулярного сезона MLS. «Уайткэпс» лидируют в таблице Западной конференции MLS с 32 очками после 14 игр.