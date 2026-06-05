«Ничего не может быть лучше». Андони Ираола официально возглавил «Ливерпуль»

«Я очень взволнован. Очевидно, вы знаете, “Ливерпуль” — огромный клуб, один из величайших в мире. Не нужно много причин, чтобы он привлек тебя. “Ливерпуль” — это “Ливерпуль”. Атмосфера, болельщики, возможность тренировать топ-игроков, бороться за трофеи — думаю, ничего не может быть лучше. Трудно найти что-то подобное… Я могу лишь сказать фанатам, что хочу стать одним из них. Заслужить это право, чтобы мы могли наслаждаться вместе», — заявил он в интервью пресс-службе скаузеров.