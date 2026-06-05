«Ничего не может быть лучше». Андони Ираола официально возглавил «Ливерпуль»

Андони Ираола возглавил «Ливерпуль» после ухода Арне Слота. О назначении испанского тренера мерсисайдский клуб сообщил официально.
«Это особое место»
43-летний специалист подписал контракт на два сезона. Ранее ESPN сообщал, что зарплата Ираолы составит 11,5 миллиона евро в год — запросы испанца якобы удовлетворили полностью.
Сам Андони счастлив получить новый вызов в карьере.
«Я очень взволнован. Очевидно, вы знаете, “Ливерпуль” — огромный клуб, один из величайших в мире. Не нужно много причин, чтобы он привлек тебя. “Ливерпуль” — это “Ливерпуль”. Атмосфера, болельщики, возможность тренировать топ-игроков, бороться за трофеи — думаю, ничего не может быть лучше. Трудно найти что-то подобное… Я могу лишь сказать фанатам, что хочу стать одним из них. Заслужить это право, чтобы мы могли наслаждаться вместе», — заявил он в интервью пресс-службе скаузеров.
«Ливерпуль» также прокомментировал назначение.
«Можем подтвердить, что Андони будет возглавлять нас начиная с сезона-2026/27. Добро пожаловать к красным!» — заявили в клубе.
Жизнь после Слота
В конце мая мерсисайдцы отправили в отставку Арне Слота. Нидерландец работал с командой два года, завоевал золото АПЛ в первый же сезон, но во втором не выиграл ни одного трофея. «Ливерпуль» с трудом попал в Лигу чемпионов.
Клуб тепло попрощался с бывшим тренером.
«Это было сложное решение для нас. Вклад, который Арне внес в “Ливерпуль” за время работы, был значительным, весомым и успешным. Тем не менее мы пришли к выводу: наилучший путь развития — смена направления», — говорилось в заявлении красных.
Сам Слот высказался лаконичнее.
«Невероятное путешествие. Очень благодарен, что нам удалось выиграть чемпионский титул в прошлом сезоне», — прокомментировал отставку нидерландец.
Ираола рассматривался на замену практически с самого начала. Это объяснимо: испанец считался одним из самых желанных кандидатов, местные СМИ писали об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Все благодаря результатам — «Борнмут», который Андони возглавлял на протяжении трех лет, в минувшем сезоне занял шестое место в АПЛ и квалифицировался в Лигу Европы впервые в своей истории. И это при том, что до старта чемпионата «вишням» прочили вылет в Чемпионшип.
До «Борнмута» Ираола работал с кипрским АЕК, испанскими «Мирандесом» и «Райо Вальекано». В игровой карьере главным клубом баска был «Атлетик» — за него Андони выступал больше десяти лет.
По данным Sky Sports, у «Ливерпуля» были и другие варианты на примете. Но переговоры клуб провел только с Ираолой — теперь у него есть два года, чтобы оправдать доверие на столь высоком уровне.
Артем Белинин