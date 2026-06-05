«Кайрат» официально объявил последние матчи Дастана Сатпаева

В июне действующие чемпионы страны проведут два домашних матча в рамках Казахстанской футбольной премьер-лиги. Алматинский клуб на Центральном стадионе 13 июня сыграет против «Атырау» и 17 июня примет петропавловский «Кызылжар».
Данные встречи станут последними в составе «Кайрата» для именитого воспитанника Дастана Сатпаева. После сыгранных матчей нападающий отправится в Англию в стан лондонского «Челси», с которым у него подписан контракт.
«Для нашего воспитанника эти встречи станут последними в жёлто-чёрной футболке перед переходом в лондонский “Челси”.
После матча с «Кызылжаром» на Центральном стадионе состоится церемония прощания с нашим нападающим, которого впереди ждёт новый вызов на большой европейской сцене.
Приходите на «Центральный», чтобы увидеть последние матчи Сатпаева за «Кайрат», проводить нашего воспитанника и поддержать любимую команду в важный период сезона!" — гласит заявление алматинского клуба.
Отметим, в текущем сезоне Казахстанской премьер-лиги нападающий провел 12 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Кроме того, Сатпаев дебютировал в еврокубках и сыграл за «Кайрат» в Лиге чемпионов, где отметился одним голом в пяти матчах основного турнира. Нападающий также регулярно вызывается в расположение национальной сборной Казахстана.