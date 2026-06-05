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«Кайрат» официально объявил последние матчи Дастана Сатпаева

Пресс-служба алматинского футбольного клуба «Кайрат» объявила даты двух последних матчей нападающего Дастан Сатпаева в составе «желто-черных», передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

В июне действующие чемпионы страны проведут два домашних матча в рамках Казахстанской футбольной премьер-лиги. Алматинский клуб на Центральном стадионе 13 июня сыграет против «Атырау» и 17 июня примет петропавловский «Кызылжар».

Данные встречи станут последними в составе «Кайрата» для именитого воспитанника Дастана Сатпаева. После сыгранных матчей нападающий отправится в Англию в стан лондонского «Челси», с которым у него подписан контракт.

«Для нашего воспитанника эти встречи станут последними в жёлто-чёрной футболке перед переходом в лондонский “Челси”.

После матча с «Кызылжаром» на Центральном стадионе состоится церемония прощания с нашим нападающим, которого впереди ждёт новый вызов на большой европейской сцене.

Приходите на «Центральный», чтобы увидеть последние матчи Сатпаева за «Кайрат», проводить нашего воспитанника и поддержать любимую команду в важный период сезона!" — гласит заявление алматинского клуба.

Отметим, в текущем сезоне Казахстанской премьер-лиги нападающий провел 12 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Кроме того, Сатпаев дебютировал в еврокубках и сыграл за «Кайрат» в Лиге чемпионов, где отметился одним голом в пяти матчах основного турнира. Нападающий также регулярно вызывается в расположение национальной сборной Казахстана.