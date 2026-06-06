Мостовой — о Захаряне: «Возможно, ему стоит покинуть “Реал Сосьедад” для развития карьеры»

«Тысячи футболистов в таких же ситуациях. У них преимущество, что они молодые. Как Арсен захочет — так и будет. Может уйти или остаться. Для развития карьеры, возможно, стоит покинуть команду. Но у него есть агенты и близкие его — помогут решить», — сказал Мостовой «СЭ».
Как сообщает издание AS, Захарян покинет «Реал Сосьедад» летом. В ближайшие недели будет принято решение о том, уйдет ли полузащитник в аренду, или «Реал Сосьедад» окончательно расстанется с игроком.
Захарян перешел в испанскую команду из «Динамо» летом 2023 года. За три сезона он провел 65 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи. В прошедшем сезоне на его счету один гол в 21 матче во всех турнирах.