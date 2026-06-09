Арбелоа покинул пост главного тренера «Реала»

В мае Арбелоа заявлял, что покинет «Реал» по окончании сезона.
«Реал» очень благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего своего пребывания в клубе, с момента присоединения к нашей молодежной академии, всегда демонстрировал лояльность, преданность и профессионализм. Он воплощает ценности нашего клуба«, — говорится в заявлении “Реала”.
Ранее СМИ сообщали, что клуб возглавит тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуринью.
Арбелоа возглавил команду 12 января после ухода Хаби Алонсо, он впервые работал в должности главного тренера на взрослом уровне. Под руководством 43-летнего испанца клуб финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от победившей «Барселоны» на восемь очков.
Арбелоа является воспитанником «Реала» и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014).