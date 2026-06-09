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Арбелоа покинул пост главного тренера «Реала»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Альваро Арбелоа покинул должность главного тренера мадридского «Реала», сообщается на сайте футбольного клуба.

Источник: Соцсети

В мае Арбелоа заявлял, что покинет «Реал» по окончании сезона.

«Реал» очень благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего своего пребывания в клубе, с момента присоединения к нашей молодежной академии, всегда демонстрировал лояльность, преданность и профессионализм. Он воплощает ценности нашего клуба«, — говорится в заявлении “Реала”.

Ранее СМИ сообщали, что клуб возглавит тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуринью.

Арбелоа возглавил команду 12 января после ухода Хаби Алонсо, он впервые работал в должности главного тренера на взрослом уровне. Под руководством 43-летнего испанца клуб финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от победившей «Барселоны» на восемь очков.

Арбелоа является воспитанником «Реала» и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014).